Singer-Songwriter a balladeer in het Bolwerk Sneek

Sneek-De nummers van de Amsterdamse singer-songwriter a balladeer zijn kleine verhaaltjes. Melodieuze luisterliedjes, waarin de soms zware thematiek luchtig wordt verpakt. Van presidentsvrouw Jackie Kennedy tot pornoster Bambi Woods en warenhuis Marks & Spencer. De onderwerpskeuze van Marinus de Goederen, alias a balladeer, is opvallend te noemen.

In 2003 won a balladeer de Publieksprijs van de Grote Prijs van Nederland. Drie jaar later verscheen het door pers en publiek bejubelde Panama. De singer-songwriter speelde op Lowlands en werd in Nederland voor zowel een TMF Award als een 3FM Award genomineerd.

Door BLØF-bassist Peter Slager kreeg a balladeer in 2007 een Zilveren Harp opgespeld. Het jaar erop werd het tweede album Where Are You, Bambi Woods? genomineerd voor een Edison in de categorie Beste Album. Door de jaren heen verzorgde a balladeer voorprogramma’s van onder anderen Keane, Saybia, Live, Maria Mena, Beth Hart en BLØF. Zijn eerste single ‘Swim With Sam’ staat al tien jaar in de Top 2000.

Begin vorig jaar bracht De Goederen een duet met Sarah Bettens van K’s Choice uit. Zijn laatste (anti-Kerst)album december werd door zijn trouwe fanbase door middel van crowdfunding gefinancierd.

Zaterdag 2 MAART

A BALLADEER

21.00 uur / vvk € 10,- zaal € 12,-