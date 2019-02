Eerste Kruiswegwandeling van start in Sneek

Sneek- In Noord-Nederland wordt voor de eerste keer in Sneek een Kruiswegwandeling georganiseerd. Het idee voor deze wandeling komt uit Volendam. In Volendam is de familie Kras eigenaar van de 150 jaar oude kruiswegstaties van de Sint Vincentiuskerk. In de Tweede Wereldoorlog zijn deze staties uit de kerk verwijderd. Ze behoren tot het Volendammer erfgoed en het is de uitdrukkelijke wens van de familie Kras dat ze ook in deze tijd een functie hebben. Daarom worden ze elk jaar in de zes weken durende voorbereidingstijd naar Pasen op 14 plaatsen in Volendam neergezet. Wandelend door Volendam kan men dan kennis nemen van de afbeeldingen op de staties en van de teksten die er bij staan.

Van Aswoensdag, 6 maart tot en met Paaszaterdag 20 april a.s. hangen er veertien kruiswegstaties – schilderijen die het lijdensverhaal van Jezus uitbeelden- op 14 verschillende locaties door het centrum van de stad Sneek.

Het woord statie is afgeleid van het Latijnse woord statio dat het staan of stilstaan betekent. Bij elk schilderij staat een kort stukje tekst oftewel een overdenking die bezoekers laat nadenken over de vraag wat vandaag de dag de lijdensweg van Jezus voor mensen betekent.

De staties zijn kopieën van de staties die in de Sint Martinuskerk van Sneek hangen.

De wandeling begint bij zorgcentrum Bonifatiushuis, Jachthavenstraat 28 en leidt deelnemers langs bijzondere locaties in de stad. Het eindpunt is de Sint Martinuskerk aan de Singel 62.

De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur en onderweg is er voldoende (horeca) gelegenheid om even uit te rusten.

Bij alle deelnemende locaties is een gratis boekwerkje verkrijgbaar met een routebeschrijving.

De burgemeester van Súdwest-Fryslân, mevrouw Jannewietske de Vries, zal samen met pastoor P. van der Weide op Aswoensdag om ongeveer 10.30/10:45 uur de Kruiswegwandeling openen in het Bonifatiushuis te Sneek.

De Kruiswegwandeling is een initiatief van de RK Sint Martinuskerk te Sneek (onderdeel van de Sint Antonius van Paduaparochie).

In de GrootSneek krant van volgende week een uitgebreid interview over dit initiatief!