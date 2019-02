Een zendmast midden in het dorp Blauwhuis? En wat doet de gemeente Súdwest-Fryslân…

INGEZONDEN-Blauwhuis-In de zomer van 2017 wisten wij jullie te berichten dat het de Werkgroep Antenne Blauwhuis met hulp van lokale politieke partijen gelukt was om te voorkomen dat er een 40 meter hoge zendmast van KPN midden in het dorp zal worden geplaatst. Helaas was dit succes van korte duur. KPN heeft opnieuw pogingen ondernomen om een hoge zendmast in de dorpskern van Blauwhuis te plaatsen. Pogingen van KPN en Dualtec (de partij die voor KPN de zendmasten plaatst) om zonder het beloofde vooroverleg met de Werkgroep Antenne Blauwhuis een zendmast in Blauwhuis te plaatste slaagden niet.

KPN en Dualtec hebben, nadat hun eigen pogingen niet slaagden, na tweeënhalf jaar gehoor gegeven aan de oproep van de Werkgroep Antenne Blauwhuis om samen naar een oplossing te zoeken. In dit gesprek hebben KPN en Dualtec toegezegd het zoekgebied met een straal van 500 meter te verruimen naar 1.000 meter. Een ruimere straal is gerechtvaardigd omdat de zendmast een dekking moeten gaan geven aan een gebied met een straal van circa 5 kilometer. Deze conclusie kan worden gesteld op basis van de huidige dekking van KPN en de masten in de omgeving. Alsmede de bevestiging van KPN en Dualtec zelf. Ondanks toezegging dat KPN en Dualtec niet zonder overleg met de Werkgroep Antenne Blauwhuis met de gemeente Súdwest-Fryslân in gesprek zal treden, is dit tot onze verbazing wel gebeurd.

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft de Werkgroep Antenne Blauwhuis medio januari 2019 middels een brief laten weten geen reden te zien om het huidige antennebeleid te herzien. Een bijzondere situatie, want op dinsdag 20 mei 2017 heeft de commissie DSO eensgezind de wethouder mevr. Gea Akkerman gevraagd het huidige antennebeleid te herzien. De raadsleden waren unaniem van mening dat de gekozen locatie door KPN (en de gemeente) merkwaardig is. Deze locatie is namelijk in strijd met het eigen antennebeleid van de gemeente. Het is merkwaardig te noemen dat de gemeente een unaniem verzoek van de commissie DSO middels een simpel schrijven na anderhalf jaar van tafel veegt. De functie en invloed van de commissie DSO in onze democratie roept dan toch vragen op bij de gemeenschap. Commerciële belangen en druk van het bedrijfsleven, zal de politiek op lokaal niveau niet mogen beïnvloeden.

Steeds meer mensen worden zich er van bewust dat het gemak van draadloze technologieën ook een keerzijde heeft. Het aantal mensen dat wel degelijk gezondheidsklachten ervaart door straling van o.a. zendmasten, wifi en smartphones is groeiende. De dorpsbewoners van Blauwhuis hebben zich in de loop der jaren goed verdiept in de gevolgen van een zendmast. Enerzijds richt een zendmast zichtbare schade aan het dorpsaanzicht (landschap) van Blauwhuis. Anderzijds blijft het stralingsgevaar op lange termijn een discussiepunt. Met name jonge kinderen en ouderen zijn hier het meest vatbaar voor. Blauwhuis heeft in haar dorpskern onder de paraplu van de zendmast die KPN in gedachten heeft een basisschool, peuterschool en bejaardenhuis staan. Met deze wetenschap zal toch enige bedachtzaamheid in acht mogen worden genomen door de gemeente. Aangezien de gemeente lokaal verantwoordelijk is voor de bescherming van de gezondheid en veiligheid van haar inwoners en kwetsbare doelgroepen in het bijzonder.

Bij andere gemeenten in ons land staat het stralingsbeleid al op de agenda. In 2020 zal naar verwachting ook landelijk het beleid worden herzien in verband met de opkomst van een 5G netwerk. De vraag is alleen wat doet de grootste gemeente van Nederland, Súdwest-Fryslân, gaan zij zich verschuilen of nemen zij verantwoordelijkheid voor haar burgers. En waar staat dit vraagstuk op de agenda van de provinciale verkiezingen? Een klein onderzoek laat zien dat hier landelijk vanuit burgers in vele dorpen en steden steeds meer aandacht voor is, omdat Nederland hierin achterloopt ten opzichte van haar buurlanden en andere grote landen in de wereld.