De bal rolt weer …. voorbeschouwing 23 en 24 februari

Sneek-Het afgelopen weekeinde was vanuit Sneker perspectief niet zo florissant. Alleen Sneek Wit Zwart pakte tegen SVBO de volle winst. ONS Sneek kreeg daarentegen te maken met de wrede wetten van het voetbal en werd in de derby in extremis van een punt beroofd, terwijl LSC 1890 en Waterpoort Boys met een gelijkspel tegen resp. GVAV Rapiditas en Delfstrahuizen kostbare punten lieten liggen. Voor Sneek Wit Zwart ZM en Black Boys was de oogst nog minder, want beide ploegen verloren hun wedstrijd en ZET EM zelfs voor het eerst in anderhalf jaar.

ONS Sneek ontvangt zaterdag met HSV Hoek de nummer drie van de ranglijst, terwijl Sneek Wit Zwart ZM op hetzelfde tijdstip de aftrap verricht voor het duel in de vierde ronde van de beker tegen BCV. Een dag later kruist Sneek Wit Zwart in Westerbork de degens met VKW en werken LSC 1890 en Black Boys beide een thuiswedstrijd af en wel tegen Olyphia en Surhuisterveen.

ONS Sneek – HSV Hoek

Zaterdag 23 februari – 15.00 uur

Zuidersportpark – Sneek

De nederlaag van afgelopen zaterdag tegen Harkemase Boys bezorgde ONS Sneek een zure middag en die uitdrukking is misschien nog wel aan de zwakke kant. Gelet op het spelbeeld en de kansenverhouding hadden Snekers zeker een punt en misschien wel meer verdiend. Hoewel men dat bij een club van christelijke statuur niet verwacht, kunnen we ons heel goed indenken dat er na afloop een paar keer hartgrondig is gevloekt.

Martijn Barto opperde dat de speelduur voortaan tot 85 minuten beperkt moest worden, omdat het niet de eerste keer was dat de Snekers in de slotfase punten lieten liggen. Eigenlijk gebeurde dat ook uit bij HSV Hoek dat komende zaterdag de tegenstander is. Toen kwam ONS na een niet al te beste eerste helft sterk terug, kreeg het vervolgens kansen om de winst naar zich toe te trekken, maar gingen de Zeeuwen er door een treffer van Kyle Doesburg uiteindelijk met de buit vandoor, al gebeurde dat toen iets eerder dan in de slotfase.

De 29-jarige Doesburg, inmiddels goed voor zestien competitietreffers, verruilt Hoek overigens aan het eind van het seizoen voor SteDoCo. Al eerder nam de club na een verschil van mening afscheid van trainer Dennis de Nooijer die ten tijde van de heenwedstrijd met Hoek evenveel punten had vergaard als ONS. Nadien heeft er op de ranglijst tussen beide clubs echter een soort van scheiding plaatsgevonden. Daar waar bij de Snekers de kwakkelwinter zijn intrede deed, diende de lente zich in Zeeland aan. Na een sterke serie waarbij men zich alleen thuis in DOVO verslikte, staat Hoek inmiddels derde en mag men – en zeker na het verrassende verlies van koploper Noordwijk van afgelopen zaterdag – tot de titelkandidaten worden gerekend.

Die ontwikkeling verdient bewondering en zeker als men bedenkt dat HSV Hoek dit seizoen in de derde divisie “debuteert”. Weliswaar rook de club in het seizoen 2014-2015 ook al een keer aan het hoogste niveau, maar dat werd toen geen onverdeeld succes. Hoewel men dat seizoen twee keer van ONS wist te winnen, wist de club toen de play offs om lijfsbehoud niet te ontlopen. De gewenste eindbestemming i.c. handhaving werd via die route toen niet bereikt, maar vorig jaar keerde men langs dezelfde weg terug. Die terugkeer verloopt zoals hiervoor al werd vermeld, tot nu toe crescendo.

Naast Doesburg trekken ook Sidi Ceesay, Lionel Fitsch en Thomas van Renterghem de deur van Denoek na dit seizoen achter zich dicht. Daartegenover trok men Erwin Franse (Goes) en doelman Nicholas Skverer (SC Woezik) die zijn opleiding bij NEC genoot en in de jeugd onder meer voor het Nederlands elftal o. 17 uitkwam, aan. Daarmee is het aan de Zeeuwse kust qua transfers tot nu toe nog vrij rustig en dat is ook aan de oevers van de Woudvaart het geval, waar vooralsnog alleen Tyson dos Santos als nieuw gezicht werd gepresenteerd.

Wat dat betreft heeft de technische commissie, zo werd afgelopen maandag in een krant gesuggereerd, nog wel enig werk te doen. Het eerste werk betreft echter het duel van komende zaterdag, waarin ONS zeker niet als favoriet van start zal gaan. Dat heeft enerzijds te maken met het positieverschil en anderzijds met het feit, dat de Snekers waarbij Klaas de Vries een vraagteken is, tot nu toe nog nooit van HSV Hoek wisten te winnen. Dat laatste komt echter hoe je het ook wend of keert, steeds dichterbij en het zou mooi zijn, indien dit zaterdag al zou gebeuren, al was het alleen maar omdat ONS na de zure middag op de Boek in onze ogen wel weer recht op een zoete overwinning heeft. Maar dan moet men wel beseffen dat er na minuut 85 toch echt nog een paar volgen.

VKW – Sneek Wit Zwart

​Zondag 24 februari 2019 – 14.00 uur

Sportpark de Perkenslag – Westerbork

Sneek Wit Zwart dat vanavond voor de beker tegen Hoogeveen in actie komt (zie onze voorbeschouwing van afgelopen maandag), was afgelopen zaterdag en zeker in de eerste helft een klein maatje te groot voor SVBO. Daarin maakte de ploeg van trainer Germ de Jong het verschil en dat was uiteindelijk groot genoeg om met een dik verdiende 4-1 overwinning van het speelveld te stappen.

Dat speelveld ligt komende zondag in Westerbork, waar op sportpark de Perkenslag het duel met VKW wordt afgewerkt. VKW oftewel Vlugheid en Kracht Westerbork is eigenlijk een oude bekende van stadgenoot LSC 1890, want “the Blues” kwamen de ploeg uit Drenthe met enige regelmaat tegen en VKW riep de “oude dame” in de strijd om promotie naar de eerste klasse als eens een halt toe.

VKW pendelde de voorbije jaren met enige regelmaat tussen die klasse en de tweede heen en weer. Aan het begin van dit decennium speelde men nog in de derde klasse. Nadat men in 2010-2011 met een straatlengte voorsprong kampioen werd, promoveerde men twee jaar later via de nacompetitie naar de eerste klasse, waarna men nog geen twaalf maanden later de retourticket moest boeken om vervolgens meteen weer terug te keren. Het hernieuwde optreden duurde opnieuw één seizoen, maar het afscheid duurde wederom niet lang, want vorig seizoen troefde men in de tweede klasse L opnieuw de concurrentie af.

In deze jaargang lijkt het optreden een langer leven beschoren, want op iets meer dan de helft van het seizoen staat VKW met 29 uit 14 keurig derde en heeft men zelfs één verliespunt minder dan Sneek Wit Zwart. Bovendien lijkt de flow op de Perkenslag te zijn neergedaald, want bij de laatste vier optredens werd steeds de winst gepakt. De ploeg heeft zo weten we uit de duels met LSC 1890, de omschakeling tot kunst verheven en timmert na een succesvolle uitbraak niet zelden de boel dicht. Dat reactievoetbal heeft de ploeg van trainer Bas Nibbelke die VKW overigens na één seizoen al weer verlaat, tot nu toe een uitstekende tussenbalans opgeleverd.

Indien Sneek Wit Zwart zondag te gretig is, zou die balans er na dit weekeinde zelfs nog rooskleuriger uit kunnen zien. In dat geval geeft men immers ruimte weg en VKW weet als geen ander, hoe men daarvan gebruik moet maken. Om te voorkomen dat men in het mes loopt, is het voor de Snekers zaak om de organisatie op orde te hebben. Wanneer de mannen van aanvoerder Gerben Visser die in de smiezen houden en wanneer men daarnaast net zo adequaat te werk gaat als tegen SVBO, dan moet het bezoek aan de Perkenslag toch een Boppeslach op kunnen leveren.

LSC 1890 – Olyphia

Zondag 24 februari 2019 – 14.00 uur

Sportpark Leeuwarderweg – Sneek

Nadat Rodi de Boer LSC 1890 afgelopen zondag aan een 3-1 voorsprong hielp, leek het pleit beslecht. Hhet venijn zat zoals zo vaak en zoals voorzitter Henk Douwsma bij de wedstrijd tussen Harkemase Boys en ONS Sneek twitterde, ook deze keer in de staart, want GVAV Rapiditas keerde in “the dying seconds of the game” uit geslagen positie terug en liet de Snekers uiteindelijk in vertwijfeling achter.

Die vertwijfeling is bij Olyphia, de tegenstander van komende zondag, zo mogelijk nog groter. De ploeg van trainer Sido Postma kent namelijk een zeer lastig seizoen. Met acht punten uit dertien wedstrijden staan de groenhemden momenteel voorlaatste en klopt het degradatiespook nog net niet op de toegangspoort van de Spokedam. Op basis van de huidige stand van zaken lijkt het bereiken van de veilige regionen “a hell of a job” en lijkt de nacompetitie om lijfsbehoud het hoogst haalbare voor de ploeg van de Sneker oefenmeester, die na het afscheid van een achttal spelers met jonge gasten aan een compleet nieuw elftal moet bouwen.

De tijd dat in Noordwolde namen als Johnny Jansen en Jeffrey Talan rondliepen, is dus voorbij. In die tijd promoveerde men naar de tweede klasse en nadat men eerder in de historie als eens drie keer een seizoen op dat niveau acteerde, komt Olyphia sindsdien onafgebroken in de tweede klasse uit. In het seizoen 2012-2013 eindigde men aan kop van het rechterrijtje en een jaar later deed men het met een negende plek niet veel minder. In het seizoen 2014-2015 moest de nacompetitie er echter aan te pas komen om het vege lijf te redden, waarna men twaalf maanden later via dezelfde route het verblijf in twee K opnieuw wist te verlengen. Ruim anderhalf jaar geleden streed Olyphia daarentegen in de play offs om promotie naar de eerste klasse, doch die route liep uiteindelijk dood, waarna men vorig seizoen in de oostelijke variant van de tweede klasse maar net de toegift om lijfsbehoud wist te ontlopen. Of dat dit seizoen weer lukt, wordt zoals hiervoor al werd vermeld, nog een hels karwei.

Dat laatste geld na afgelopen zondag ook voor LSC 1890 als het om deelname aan de strijd om de schaal gaat. De achterstand op het leidende Roden is virtueel al opgelopen tot elf punten, al moet die ploeg dan nog wel de achterstallige wedstrijden zien te winnen. Niettemin lijkt de rol van de Snekers uitgespeeld en kan de focus nu eigenlijk al op de nacompetitie om promotie naar de eerste klasse, waarvoor LSC 1890 medio november van het vorig jaar een startbewijs verwierf. Dat betekent niet dat de blauwhemden de wedstrijd van zondag wel mogen en kunnen laten lopen. Integendeel, er bestaat ook nog zoiets als sportieve plicht en in dat kader moeten de Snekers er gewoon alles aan doen om tegen de ploeg uit Noordwolde een waardige prestatie neer te zetten.

Sneek Wit Zwart ZM – BCV

Zaterdag 23 februari 2019 – 15.00 uur

​Sportpark Tinga – Sneek

Het gevoel van onoverwinnelijk zat heel lang de genen van de spelers van Sneek Wit Zwart ZM, maar afgelopen zaterdag kwam aan dat gevoel een abrupt einde. SC Bolsward maakte na anderhalf jaar aan de ongeslagen status een einde in een wedstrijd, waarin de Snekers weliswaar sterker waren, maar waarin men er maar niet in slaagde om het bolwerk van de “Bolserters” te bestormen.

Dat moet met het bekerduel tegen BVC in het verschiet aan de Molenkrite toch enige zorgen baren, want de verdediging van de Bergummers moest in competitieverband in zestien duels nog maar veertien keer de gang naar het net maken. Die defensieve zekerheid ligt mede aan de basis van de koppositie die de ploeg van de naar Buitenpost vertrekkende Jasper Bouma momenteel in de tweede klasse I inneemt en die gelet op de voorsprong op de concurrentie i.c. Blauw Wit ’34, SV Marum en Leeuwarder Zwaluwen aan het einde van de rit best wel eens tot eremetaal zou kunnen leiden.

Het zou een prachtige apotheose in het laatste jaar van de in 1949 opgerichte vereniging zijn. Zoals bekend, ligt het in de bedoeling dat BCV op korte termijn samengaat met vv Bergum en komend seizoen verder gaat onder de naam BBC oftewel de Bergum BCV Combinatie en alsdan in een rood shirt met zwarte baan, een rode broek en rode kousen opdraaft.

​In het huidige tenue bereikte BCV de vierde ronde van de districtsbeker noord door winst in de streekderby tegen ‘t Fean ’58 en door in de tweede ronde eersteklasser Balk over de knie te leggen. In de tussenronde kreeg BCV een bye en dat gold ook voor Sneek Wit Zwart ZM, dat in de poulefase Arum maar net voor wist te blijven en vervolgens met de uitschakeling van de derdeklassers LVV Friesland en Read Swart niet alleen tot de vierde ronde doordrong, maar in voetballand ook de nodige bewondering oogstte.

Of die bewondering er komende zaterdag weer inzit, is een goede maar lastige vraag. Vanaf de zijlijn kunnen we ons niet helemaal aan de indruk onttrekken, dat er na de winter toch wat zand zit in de machine die tot voor kort vooral als “mean” werd omschreven. Of dat komt, omdat Sneek Wit Zwart ZM momenteel zoals men zelf al een aantal malen via social media liet weten, niet al te ruim in de spelers zit of dat er andere oorzaken aan ten grondslag liggen, is vanaf diezelfde zijlijn eveneens lastig te beantwoorden. Feit is echter wel, dat men komende zaterdag op alle fronten een tandje bij zal moeten schakelen en top zal moeten zijn, wil men tegen BCV ook maar enige kans op nieuwe bewondering maken.

Black Boys – Surhuisterveen

Zondag 24 februari 2019 – 14.00 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

.Black Boys beleefde in Drachten een niet al te beste herstart van de competitie. Na een redelijk begin kwam de formatie van trainer Lars Niemarkt er tegen het ook niet groots acterende ONB niet echt aan te pas, al kreeg men in een fase waarin nadrukkelijk naar de aansluiting werd gezocht, wel een gemakkelijk gegeven pengel tegen. Black Boys bleef daardoor voorlaatste en met het vorderen van de tijd begint de tijd te dringen, wil men zich net als vorig seizoen rechtstreeks handhaven.

De eerste minuten in die dringende tijd staan komende zondag op de rol, wanneer op het Schuttersveld de op 10 februari afgelaste wedstrijd tegen Surhuisterveen wordt ingehaald. Nadat Surhuisterveen eerder tegen SC Boornbergum ’80 de kans op de eerste periodetitel liet liggen, bewees de ploeg zichzelf afgelopen zondag met een gelijkspel in de thuiswedstrijd tegen Warga een slechte dienst. Daardoor nam de achterstand op koploper Oosterlittens namelijk toe tot acht punten, al heeft Surhuisterveen nog wel de wedstrijd van komende zondag tegoed. Niettemin lijkt inmenging in de strijd om de schaal minder evident dan een paar weken geleden, toen de achterstand nog slechts drie punten bedroeg.

Zoals twee weken geleden in de voorbeschouwing al werd gemeld, verloor Black Boys op de openingsdag van het seizoen de heenwedstrijd met 2-0 waarbij Bart Bosgra en Wierd Hamstra destijds de doelpunten voor hun rekening namen. In diezelfde voorbeschouwing werd in herinnering gebracht, dat de “All Blacks” toch vrij goede ervaringen met deze tegenstander hebben, omdat men aan het einde van het seizoen 2013-2014 ten koste van Surhuisterveen naar de vierde klasse promoveerde. Na een 1-0 overwinning op de dag dat de Zwartjes het 90-jarig jubileum vierden, volstond in de return een 2-2 gelijkspel.

Surhuisterveen moest destijds dus een stap terug doen, maar keerde een jaar later op soevereine wijze terug. In het eerste seizoen na de terugkeer eindigde men als tweede op respectabele afstand van Jubbega, waarna men in de toegift promotie naar de derde klasse misliep. Een seizoen later toen men Gorredijk voor moest laten gaan, leverden de play offs eveneens niet het gewenste resultaat op, terwijl de prijzen vorig jaar net aan de neus van de Feansters voorbij gingen.

Black Boys dat volgens onze informatie de kweekvijver i.c. de JO19 uit de competitie terugtrok, was het eerste jaar na de “Aufstieg” overigens ook dicht bij – en zelfs maar een paar seconden verwijderd – van promotie naar de derde klasse. Nadat men in het volgende seizoen nog wel een sterke eerste seizoenshelft draaide, ging het vervolgens langzaam maar zeker bergafwaarts en werd het verblijf in de vierde klasse vooral een “struggle for life”. Daarbij viel het muntje vorig seizoen nog net de goede kant op, maar nu lijkt de rol van herkanser haast het maximaal haalbare, tenzij Black Boys opnieuw een sterke eindsprint uit de hoge hoed tovert. Dat moet dan echter wel snel gebeuren, want de tijd begint zoals hiervoor al werd vermeld, echt te dringen.

