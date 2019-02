Sneek- De laatste weken is er wat veranderd in het Rasterhoffpark. ‘It moat earst op syn mâlst…’, maar het resultaat mag er nu dan toch zijn. Het Knuppelpad rond de vijver is behoorlijk aangepakt en kan weer jaren mee! De natuur ontwaakt dit jaar al vroeg uit haar winter(??)slaap! Ype van der Werf, wie anders, maakte de prachtige foto’s. Inderdaad dé fisuele ferhaleferteller fan ut foarmalech Asbakkelaan!