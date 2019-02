Hellebores- en sneeuwklokjes weekend in Offingawier

Offingawier- Bij Ann van ’t Sant in Offingawier staan de moederplanten van haar Helleborus kwekerijtje in een zee van sneeuwklokjes in de tuin. Dat is een prachtige combinatie. Twee vroege bloeiers, die het einde van de winter inluiden.

In de kwekerij staan sterke bloeiende Helleborus planten in potten. Door de planten zelf te kruisen zijn de mooiste variëteiten ontstaan, zoals rood met een groen geaderde binnenkant. Met de “Red Upstart” gekruist, zijn er soorten met een wat opkijkende bloem. Sommigen gespot d.w.z. met spikkels aan de binnenkant van de bloem. Maar ook de witte zijn prachtig in hun zuiverheid.

Ann nodigt u van harte uit voor een rondleiding door haar tuin, waarbij ze graag vertelt over het kweken van Helleborus, over de bijzondere bomen in de tuin en hoe het komt, dat sneeuwklokjes, gekocht als droge bolletjes in het tuincentrum, vaak niet aanslaan. Door een bezoek aan Texel vertelt ze hoe dit een sneeuwklokjes eiland is geworden.

Plaats: Offingawier

Locatie: Midsbuorren 5

Evenement: Hellebores- en sneeuwklokjes weekend

Vrije toegang.

Data: zaterdag 2 en zondag 3 maart 2019 van 11.00 uur – 17.00 uur