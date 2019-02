Fries Scheepvaart Museum vanavond op NOS Jeugdjournaal

Sneek- Enthousiast bericht vanuit het immer actieve Fries Scheepvaart Museum aan het Kleinzand in Sneek. “Vanavond allemaal voor de buis! Vandaag kregen we bezoek van het NOS Jeugdjournaal, dat opnames maakte over de succesvolle actie “Help Pake en Beppe de Voorjaarsvakantie door”.

Het is natuurlijk ook supergezellig in ons museum deze hele week. Heel veel kinderen hebben hun pakes, beppes of ouders meegetroond en komen van alles aan de weet over eten aan boord óf over hoe ons eten en drinken veranderde door de waren die met schepen naar ons land werden vervoerd.

Neem nou thee. Ooit was dat een heel duur product dat alleen door rijke mensen gekocht kon worden. Vandaar dat mevrouw Gonggrijp in de Gonggrijpkamer haar bezoekers op vers gezette thee trakteert en vertelt hoe die thee bij haar terecht is gekomen.

En verder wordt er uitleg gegeven over palingroken en kun je zelfs potstro en snert proeven.

Er is tot en met vrijdag 22 februari nog veel meer te doen in ons museum. Kom ook gezellig langs. En neem vooral je pake en beppe mee.”

Bron: www.friesscheepvaartmuseum.nl