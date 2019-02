De bal rolt weer …. (extra) voorbeschouwing 20 februari

Sneek- Sneek Wit Zwart dat afgelopen zaterdag met duidelijke cijfers van SVBO won, is samen met de zaterdagtak van de wit-zwarten nog actief in de districtsbeker noord. Daar waar ZET EM zaterdag de vierde ronde van de beker afwerkt, komt de ploeg van trainer Germ de Jong komende woensdag op Tinga al in actie en wel tegen hoofdklasser Hoogeveen.

Sneek Wit Zwart – Hoogeveen

​Woensdag 20 februari 2019 – 20.00 uur

Sportpark Tinga – Sneek

​Hoewel de tegenstander geen bijster sterke indruk maakte, was het wel een lekkere zege en bovendien één die halfweg de rit al beklonken was. Toen prijkte er dankzij treffers van Matts Bruining, Gerben Visser en Joram Smits namelijk al een 3-0 voorsprong op het scorebord en die kwam na de thee toen het van Sneker zijde allemaal net ietsje, pietsje minder was, niet meer in het geding.

Komende woensdag is de tegenstand waarschijnlijk van een ander kaliber, want dan wacht in de vierde ronde van de districtsbeker noord met Hoogeveen de nummer vier van de hoofdklasse A. Hoogeveen dat afgelopen zondag met het kleinst mogelijk verschil van toenmalig koploper RKZVC won, doet het als promovendus meer dan gemiddeld. De ploeg van trainer Nico Haak is met twee punten achterstand op de huidige lijstaanvoerder SDO en een wedstrijd minder gespeeld nog volop in de race voor de titel en voor promotie naar de derde divisie.

Dat zou dan de tweede promotie op rij zij, want vorig seizoen werden de blauwhemden kampioen in de eerste klasse F. Nadat aan het eind van het seizoen 2013-2014 de toegift om lijfsbehoud in mineur eindigde, acteerde de hoofdmacht vier seizoenen lang in de klasse, waarin Sneek Wit Zwart nu de dans leidt. In het eerste seizoen na de degradatie moest men het Zwolse Dieze West voor laten gaan en bracht men in de nacompetitie ook niet de gewenste terugkeer tot stand. Vervolgens viel men net buiten de prijzen en in het seizoen 2016-2017 bleek een derde plaats in de eindrangschikking niet toereikend voor deelname aan de play offs Een jaar later werd zoals hiervoor al werd vermeld, de schaal naar de Sportveldenweg gehaald en die lijn trekt Hoogeveen nu een niveau hoger naadloos door.

In de derde ronde (tussenronde) van de beker was Hoogeveen evenals Sneek Wit Zwart vrijgeloot. De Snekers plaatsten zich in een poule met Balk, LSC 1890 en Nijland gemakkelijk voor de KO-fase en schakelden daarin in de eerste ronde Scharnegoutum ’70 uit, waarna men een ronde later van Zeerobben won. Hoogeveen won in de eerste ronde vrij eenvoudig van Dwingeloo (4-1), waarna men een ronde later met het kleinst mogelijk verschil klasgenoot Alcides elimineerde.

Of die moeizame winst de aanleiding vormde, zal wel altijd in het ongewisse blijven, maar Hoogeveen roerde zich in de voorbije periode al behoorlijk op de transfermarkt. Naast Danny Kuiper (SV Dedemsvaart), Raimon Benjamins (MSC), Jord Anbergen (EMMS) en Menno Heerkes (HHC Hardenberg) die komend seizoen in het blauw te bewonderen zijn, versterkte de club zich in de winterstop met Saber Hendriks (gehuurd van HHC Hardenberg) en Kjelt Engbers die overkwam van eredivisionist FC Emmen.

Met die versterkingen en de hiervoor genoemde resultaten zal het niemand verbazen dat Hoogeveen voor het bekerduel van woensdag door ons als favoriet wordt bestempeld. Een bekerwedstrijd is echter een wedstrijd op zich, maakt soms ongekende krachten vrij en zorgt soms ook voor cupkoorts met heel af en toe grote verrassingen tot gevolg. Met andere woorden, de underdog hoeft niet altijd kansloos te zijn en zeker niet als men de hiervoor genoemde koorts beter onder controle heeft dan de tegenstander. In dat geval kan Sneek Wit Zwart dat inmiddels al acht spelers van de huidige selectie voor volgend seizoen aan zich wist te binden en dat als cupfighter toch een reputatie heeft, komende woensdag wellicht voor zo’n verrassing te zorgen.

Foto: Nico Altenburg

Bron: http://pengel.weebly.com