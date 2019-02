Campagnestart SP in Sneek zaterdag

Sneek- De Friese leden van de Socialistische Partij verzamelen zich komende zaterdag 23 februari in Sneek. Van 13.00 tot 16.00 zullen de SP ers diverse wijken bezoeken en aankloppen bij de mensen.

In het centrum is muziek en verpozing en zal lijstrekker Michiel Schrier de zeepkist beklimmen om de speerpunten voor de provinciale statenverkiezingen te beklemtonen.

“Klimaatrechtvaardigheid is hét verkiezingsthema maar bij ons gaat het vooral om de eerlijke verdeling van de lusten en lasten” aldus Schrier die voor de SP in Gedeputeerde Staten zit.

Zaterdag 2 maart strijkt de SP karavaan neer in Drachten op 9 maart in Heerenveen en op 16 maart in Leeuwarden.