Sneek- Vandaag en morgen zijn de mindere dagen van de week. Vielen er vanmorgen al een aantal buitjes in de provincie, ook vanmiddag is er nog steeds kans op een buitje. Vanmiddag mogen we ook wat opklaringen vanuit het westen begroeten. De wind is matig uit het west tot zuidwesten, de temperatuur 10 graden.

Komende nacht wolkenvelden, graadje of 4 als minimumtemperatuur.

Morgen trekt er een storing met regen ten noorden van de Wadden langs, ook in onze regio zou uit de bewolking wat lichte regen kunnen vallen. Verder waait er een zuidwestelijke wind, temperatuur opnieuw rond de 10 graden.

Ook donderdag is er nog bewolking, wel meest droog. De dagen daarna wordt het weer zonnig en zien we de temperatuur weer een sprongetje maken, het wordt 11 tot 14 graden in het weekend.

Dan denk je dat de lente wel zal zijn aangebroken, echter vergeet niet de maand maart, die kan nog flink de staart roeren wat koude aangaat!

Dirk van der Meer