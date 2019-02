Bekendmaking naam nieuwe onderwijsvorm Palludara & CVO Zuidwest-Fryslân

Sneek- Stichtingen Palludara en CVO Zuid-West Fryslân hebben in oktober vorig jaar de handen ineengeslagen om leerlingen nieuwe onderwijsmogelijkheden te bieden. Een belangrijke pijler van deze samenwerking is de introductie van een onderwijsvorm, specifiek voor leerlingen van 10 tot 14 jaar in de regio Sneek. Dit beproefde en vernieuwende onderwijsconcept zal per augustus 2019 van start gaan.

Samenwerking

De stichtingen ondertekenden in het najaar een strategische alliantie tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs, omdat een verticale samenwerking meerwaarde heeft voor het onderwijsaanbod in Súdwest-Fryslân. Onderwijs voor leerlingen van 10 tot 14 jaar vormt hierin een speerpunt, omdat dit kan bijdragen aan nog betere doorlopende leerlijnen. Ook de kwaliteit van het onderwijs wordt op deze manier versterkt.

Op maandag 25 februari zal de naam van de onderwijsvorm bekend worden gemaakt en lichten de bestuurders Joop Fortuin ( Palludara) en Berend Kamphuis ( CVO Zuid-West Fryslân het onderwijsconcept nader toe.