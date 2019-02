Sneek- Woensdagmiddag a.s. 20 februari organiseert O.N.S. Sneek van 16.30- 17.00 uur een voetbalmiddag voor kinderen tussen de 7 en de 11 jaar. Iedereen is welkom en aanmelden vooraf is niet nodig. Ouders die dat willen, zijn ook van harte welkom: De kantine is open. De voetbaltraining, in circuitvorm, is voor jongens en meiden en wordt gehouden op het Zuidersportpark aan de Alexanderstraat 2d in Sneek. Kortom neem je vrienden en vriendinnen mee naar de O.N.S. Vriendjesmiddag.