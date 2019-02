Valse herstart voor Black Boys 

Drachten- Black Boys moest vorige week vanwege de terrein- en weersomstandigheden de kicksen in het vet laten en de herstart van de competitie met een weekje uitstellen. Die herstart werd echter een valse, want tegen het de laatste tijd toch ook niet echt sterk spelende ONB ging de formatie van trainer Lars Niemarkt uiteindelijk met ruime cijfers (5-2) onderuit.

Black Boys begon overigens wel beter aan de klus op sportpark De Fennen, maar de strijdwijze waarbij veelal de lange bal werd gehanteerd, leverde nauwelijks iets op. Na een minuut of tien kwam de thuisclub wat meer aan voetballen toe, maar ook bij hen liep de emmer met kansen niet over, al zorgde een hoekschop wel voor enige hectiek en moest doelman Sander de Vries bij een vrije trap handelend optreden. Nadat een snelle omschakeling van Black Boys op niets uitliep, moest De Vries even later bij een vrije trap opnieuw aan de bak en ook deze keer hield de Sneker goalie zijn ploeg overeind.

Na een klein half uur moest hij zich toch gewonnen geven, toen Hylke Bakker van balverlies aan Black Boys-zijde profiteerde en via de Sneker sluitpost raak schoot. Nog geen twee minuten later was de 2-0 ook al een feit. Jeffrey Brouwer werd binnen de beruchte lijnen onderuit gehaald, waarna Bakker vanaf elf meter het vonnis voltrok. Vanaf dat moment controleerde ONB de wedstrijd, al drukte Black Boys de blauwhemden wel iets achteruit. Veel meer dan een gevaarlijk ogende voorzet, een hoekschop en een poging van Dennis Niemarkt leverde dat echter niet op.

Dat offensiefje kreeg onmiddellijk na rust een meer volwassen status, maar bij een schot van Kewin de Jong was doelman Bleond Shala op zijn post en even later wist de Drachtster goalie met zijn voet opnieuw de aansluiting te voorkomen. Na een kleine tien minuten luwde de zwarte storm en ogenblikkelijk sloeg ONB voor de derde keer toe en wederom gebeurde dat vanaf elf meter. Hylke Bakker werd binnen de zestien licht vastgehouden, waarna arbiter Bakker onverbiddelijk was en zijn naamgenoot vanaf de hotspot zijn derde van de middag liet noteren.

Twee minuten later zorgde Lars Niemarkt na een goed lopende aanval weer voor een sprankje hoop bij de Snekers en dat sprankje had nog groter kunnen zijn, wanneer Justin Wolfswinkel alleen voor doelman Shala het hoofd koel had gehouden. In plaats van 3-2 werd het echter even later 4-1, toen een verdediger van Black Boys uitgleed en de bal liet liggen en Dennis Hiemstra er als de kippen bij was om de oude marge weer in ere te herstellen. Daarmee was de wedstrijd beslist en al helemaal toen Hylke Bakker uit een vrije trap de 5-1 op het scorebord bracht. Dat Dennis Niemarkt vervolgens nog een keer tegen scoorde, had dan ook alleen nog statistische waarde, want de wedstrijd zat toen al lang en breed in de Drachtster binnenzak.

​Black Boys dat komende zondag op het Schuttersveld de inhaalwedstrijd tegen Surhuisterveen afwerkt, bleef door deze nederlaag op een promotie-degradatieplek staan. De achterstand van de Zwartjes op de veilige regionen bedraagt inmiddels zeven punten en als de “All Blacks” zich rechtstreeks willen handhaven, begint de tijd zo langzamerhand te dringen.

