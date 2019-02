Sneek- Het Sneker Cantatekoor o.l.v. Jan Blanksma bestaat 80 jaar.Ter gelegenheid waarvan het koor een jubileumconcert geeft op zondag 24 maart 2019 in de Zuiderkerk te Sneek. Uitgevoerd worden drie prachtige koorwerken van Antonio Caldara, Wolfgang Amadeus Mozart en Jo-hann Michael Haydn. Voor dit jubileum concert werkt het koor samen met een strijkersensemble en 4 solisten. Het concert begint om 16.00 uur.

De drie koorwerken kenmerken zich door een prachtige afwisseling van de instrumentale- en vocale delen.

Van Antonio Caldara (1670-1736) wordt de Missa Dolorosa uitgevoerd. De Missa Dolorosa is van grote schoonheid en intensiteit, de melodieën hebben een sterk dramatisch karakter, zoals men kan verwachten van deze componist, die beroemd was om zijn opera’s.

Het Te Deum Laudamus van Mozart behoeft nauwelijks toelichting. Mozart schreef zijn versie van het Te Deum in 1769. Het was één van zijn laatste jeugdwerken.

Van Johann Michael Haydn ( 1737-1806) wordt het Timete Dominum uitgevoerd. Het is vrijwel zeker dat deze compositie voor het eerst werd uitgevoerd op Allerheiligen (1 november 1777). Dit werk vormde het onderwerp van een enthousiaste brief geschreven aan Wolfgang Amadeus Mozart door zijn vader Leopold. Hij rapporteerde: ‘De fuga’s … worden op een meesterlijke manier uitgewerkt, waarbij de thema’s het meest natuurlijk zijn en zonder overdreven modulaties of te plotse overgangen’.

Het koor wordt begeleid door het Ensemble Conservatoire uit Zwolle en de orga-nist Fedde Tuinstra. De solopartijen worden uitgevoerd door de sopraan Tetsje van der Kooi, de alt Femke de Boer, de tenor Jeroen Helder en de bariton Albert Jan de Boer.

Het jubileumconcert is op zondag 24 maart 2019 in de Zuiderkerk, Rieck Bockemakade 7 te Sneek. De aanvang is om 16.00 uur.

Er is geen pauze en de entree bedraagt €17,50 (aan de kerk bij aanvang concert).