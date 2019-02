Patiëntenstop bij reumatologie Antonius Zorggroep opgeheven

Sneek- De Antonius Zorggroep kan per 1 maart 2019 weer nieuwe patiënten ontvangen op de polikliniek Reumatologie in Sneek en Emmeloord. De zorggroep heft de patiëntenstop op na nauw overleg met de omliggende Friese ziekenhuizen.

Dit betekent dat nieuwe patiënten weer een afspraak kunnen maken bij een reumatoloog bij de Antonius Zorggroep. Afgelopen dagen is gewerkt aan een oplossing in samenwerking met de andere ziekenhuizen in Friesland. Zo worden er vanaf 1 maart extra reumatologen in Emmeloord ingezet.

De Fryske reumatologen verzorgen de reumatologische zorg in het Medisch Centrum Leeuwarden, ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen en ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten en vanaf 1 maart in samenwerking met de reumatologen van de Antonius Zorggroep op locatie Emmeloord. Al geruime tijd wordt door alle Friese reumatologen samengewerkt op het gebied van hoogcomplexe reumatologische zorg, zoals bijvoorbeeld systemische sclerose. Deze samenwerking wordt vanaf 1 maart op locatie Emmeloord uitgebreid.

Door de handen als Friese ziekenhuizen ineen te slaan, in afstemming met de Friesland Zorgverzekeraar, wordt er gewerkt aan het verkorten van de wachtlijsten voor reumatologie in alle Friese ziekenhuizen. Voor de Antonius Zorggroep betekent dit dat de wachtlijst in zowel Sneek als Emmeloord zal worden ingeperkt.

Voor actuele informatie over polikliniek Reumatologie van de Antonius Zorggroep kijk op www.mijnantonius.nl/reumatologie.