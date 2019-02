Panna in Piers’ Stee

Kimswerd-Op vrijdag 1 maart kunnen jongeren van 12 t/m 18 jaar deelnemen aan een pannatoernooi in Kimswerd. Van 19.00 tot 21.00 uur wordt er in de sportzaal van MFC Piers’ Stee een spannend potje pannavoetbal gespeeld. Deelname is gratis, inclusief consumptie. Er wordt geen alcohol geschonken. Toeschouwers zijn natuurlijk van harte welkom. Deelnemers kunnen zich t/m 28 februari aanmelden via wapkimswerd@hotmail.com of 06-13178632.

Het MFC is te vinden aan de Harlingerweg 26A in Kimswerd. Het toernooi wordt georganiseerd door Werkgroep Activiteiten Piers’ Stee (WAP), Jeugdhonk P3 en de buurtsportcoaches Súdwest-Fryslân.