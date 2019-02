Lente in februari

Sneek-Het is bijna niet te geloven dat het februari is als je naar het weer van afgelopen weekend kijkt, wat een weelde. Zon en lentetemperaturen. Dit weer hebben we te danken aan een hogedrukgebied boven Centraal Europa en ook komende week blijft hogedruk de scepter zwaaien.

Vandaag is onbewolkt gestart, vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Wind is zwak, af en toe matig uit het zuid tot zuidwesten, temperatuur 11 tot 13 graden in de stad. Komende nacht verloopt bewolkt en gaat het regenen. Veel neerslag wordt er niet verwacht, 1 a 2 mm. De temperatuur 5 graden als minimum. Morgen bewolking, ook opklaringen en is het met een matige zuidwest tot westelijke wind koeler, 9 graden. Dat is nog altijd een drietal graden boven normaal. Kijken we even naar de dagen die volgen, dan zien we op woensdag en donderdag nog bewolking en kan er wat regen vallen, vanaf vrijdag zonnig en wordt het weer flink zachter. Ligt de temperatuur eerst nog rond de 10 graden, vanaf vrijdag 12 tot 14 graden!