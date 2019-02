Filmhuis Sneek met La Holandesa van Marleen Jonkman

Sneek- Een toevallige ontmoeting tussen een Nederlandse vrouw en een Chileens jongetje is het begin van een ontwapenend avontuur door het adembenemende landschap van Chili.

FILMBESCHRIJVING

Maud en Frank zijn op vakantie in Chili voor een nieuwe start. Na jarenlang proberen, hebben ze te horen gekregen dat ze nooit kinderen kunnen krijgen. Maar Maud accepteert het niet en verdwijnt na een knallende ruzie. In haar eentje reist ze van het zuiden naar het noorden van Chili en ontmoet onderweg het jongetje Messi. De toevallige ontmoeting tussen de twee is het begin van een ontwapenend avontuur door het adembenemende landschap van Chili.

CAST

Rifka Lodeizen,

Cristóbal Farias,

Guido Pollemans

Afkomstig uit Nederland

Te zien op dinsdag, 19 februari 2019 om 20:00

Genre Drama

Speelduur 92 minuten