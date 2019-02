Column: Beeldschermbrigade

Ik zit dagelijks met mijn neus in het beeldscherm van mijn laptop. Vooral vanwege het werk. En als ik niet met mijn neus in het beeldscherm van mijn laptop zit, dan zit ik wel met mijn neus in het scherm van mijn telefoon. Dat is minder werkgerelateerd, maar eigenlijk meer een onhebbelijke gewoonte die mij te eigen is geworden. Ik probeer mij echt wel los te maken van dat telefoontje, maar dat lukt gewoon niet echt.

De laatste tijd, nadat ik uit het beeldscherm kom, zie ik alles onscherp. Verder dan een halve meter reikt mijn zicht niet. In de kantine van een opdrachtgever loop ik tijdens de lunch meestal recht langs mijn collega’s naar een tafeltje achterin. Niet zozeer omdat ik zo’n eenzaat ben. Dat heeft vooral te maken met dat ik niet zie wie iedereen is. En om nu eerst op een halve meter van iemands gezicht te gaan staan om er dan erachter te komen dat je de diegene niet kent, vind ik niet een heel aantrekkelijk idee.

Dus toog ik naar de opticien: geen tot een verwaarloosbare afwijking. Hoe dan? De opticien adviseerde oogdruppels. Droge ogen en daardoor een matter hoornvliesje, dat kon weleens het euvel zijn. “Prima, doe mij maar die druppels dan”, zei ik, terwijl ik tegelijk bedacht dat ik nog nooit iemand in mijn omgeving over oogdruppels hoorde. Dus ik vroeg wie dan zoal oogdruppels gebruiken. “Ouderen, sommige mensen met reumatische aandoeningen en mensen die door medicijngebruik droge ogen hebben”, antwoordde hij. Ik wachtte op het volgen van: ‘en jouw soort mensen’. Maar dat bleef uit, dus zei ik het maar zelf: “De beeldschermbrigade.” Hij knikte.

“Die oogdruppels zijn een lapmiddel”, zei hij, “het is geen oplossing.” Wat dan wel?, vroeg ik mij hardop af. In mijn hoofd was ik al aan het solliciteren naar ander werk. “Je zou ook vaker kunnen pauzeren en rust kunnen nemen”, antwoordde hij droogjes. “Maar tegenwoordig duiken mensen tijdens hun pauze direct in hun telefoon.” Ja, echt zo dom hè, zei ik al ja-knikkend. En verliet maar heel stilletjes de winkel.

* Kirsten van Loon (32) is journalist. Zij schrijft onder meer voor de Groot-kranten en iedere week een column voor Groot-online.