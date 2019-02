Sneek – Met een strak-blauwe lucht en de zon fel schijnend, gele rietkragen en het blauwe water van de Zwette, beleef je maar weer eens hoe mooi de natuur is in Friesland en in dit geval de Súdwest-hoek. Er werd vandaag door het prachtige weer door veel mensen volop gewandeld, gefietst en zelfs geluncht bij dit prachtige picknickplekje aan de Zwette.

Foto’s en tekst: Yvonne Dijkstra