ZET EM vindt na anderhalf jaar zijn Waterloo

Bolsward- Anderhalf seizoen lang bleef Sneek Wit Zwart ZM in competitieverband ongeslagen en regeerden de Snekers menigmaal met ijzeren vuist. Zaterdag kwam aan die reeks een einde, toen de ploeg van trainer Niels Boot in Bolsward tegen de lokale SC met het kleinst mogelijke verschil verloor. De gevierde man aan de zijde van de “Bolserters” was Bart Gietema die halverwege de eerste helft voor de enige treffer zorgde.

SC Bolsward speelde het speeltje vooral slim en gaf maar heel weinig weg. Dat laatste gold overigens ook voor de defensie van de wit-zwarten, waarin Age Hains Boersma ontbrak. Aanvallend ontbrak bij de wit-zwarten die de doelpunten doorgaans uit de mouw schudden, echter het vernuft om de hechte Bolswarder verdediging pijn te doen en dat laatste lukte de ploeg van trainer Mayco Schulte dus wel één keer en wel in de 27ste minuut, toen Bart Gietema naar later bleek de enige treffer van de wedstrijd voor zijn rekening nam en Sneek Wit Zwart ZM daarmee het eerste verlies in anderhalf jaar tijd bezorgde.



ZET EM dat komende zaterdag tegen BCV de achtste finale van de beker afwerkt, zakte door deze nederlaag naar de tweede plaats achter QVC dat met 3-0 van Makkum won. De Snekers hebben nu na dertien gespeelde wedstrijden één punt minder dan de ploeg uit Stavoren en drie meer dan Waterpoort Boys, dat tegen Delfstrahuizen niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel en daarmee verzuimde om optimaal van het verlies van Sneek Wit Zwart ZM te profiteren.

