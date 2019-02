Sneek Wit Zwart na één helft klaar met SVBO

Sneek- Sneek Wit Zwart heeft zich gerevancheerd voor het teleurstellende optreden van vorige week, toen men ondanks een surplus aan kansen van GOMOS verloor. Tegen het matige SVBO maakte de ploeg van trainer Germ de Jong in de eerste helft al het verschil en uiteindelijk stond er na negentig minuten aan de Molenkrite een alleszeggende 4-1 eindstand op het scorebord.

Sneek Wit Zwart had zich duidelijk voorgenomen om een herhaling van vorige week te voorkomen, want de ploeg van trainer Germ de Jong greep SVBO meteen bij de keel en dat leidde al in de vijfde minuut tot de openingstreffer. Matts Bruining reageerde alert op een steekpass en alleen voor doelman Lennon Ebeltjes bezorgde hij zijn ploeg een pikstart. Na een dik kwartier leken de Snekers de marge te verdubbelen, doch de goal van Gerben Visser werd vanwege buitenspel geannuleerd. Vijf minuten later leek de tweede treffer alsnog in de maak, maar Harvey de Boer wist Kees Noordmans niet te bereiken en die aanval leverde uiteindelijk niet meer dan een corner op. Die hoekschop zou er echter één met een gouden randje worden, want uit die corner liet Gerben Visser met een fraaie omhaal alsnog de 2-0 noteren.

Tot dan had Sneek Wit Zwart niets van SVBO te duchten en het duurde dan ook tot de 31ste minuut, aleer Klaas Boersma voor het eerste handelend moest optreden. De Sneker goalie had echter weinig moeite met de vrije trap van de Drenten en zag even later dat een voorzet na een kort genomen corner door alles en iedereen werd gemist. Niet veel later werd het doel van de Snekers na slordig uitverdedigen van Han Miedema opnieuw onder vuur genomen, maar ook bij deze poging ontbrak de juiste richting.

Voor dat moment had een corner aan de andere kant overigens voor alarmfase 1 gezorgd, maar ging het alarm uiteindelijk niet af. Niet veel later bracht Joram Smits de bellen echter alsnog aan het rinkelen, toen hij een fraaie combinatie met Gerben Visser doeltreffend afrondde. Een paar munten daarna ontsnapte SVBO bij een hoekschop aan tegentreffer nummer vier, terwijl een harde uithaal van linksback Alwin Velds ook aardig in die richting kwam.

Na de sterke eerste helft had de tweede veel weg van een langzaam leeglopende fietsband. Sneek Wit Zwart hoefde niet meer zo nodig en SVBO was niet bij machte om de bakens te verzetten. Niettemin behield de thuisclub het initiatief maar echt veel leverde dat niet op. Pas na een klein kwartier viel er weer wat te genieten en mocht het publiek zich vergapen aan een schitterende vrije trap van Gerben Visser die de bal onberispelijk in de linker bovenhoek krulde (4-0).



Daarna was het gebeurd met de Sneker dadendrang. Nadat SVBO een aanval over veel schijven produceerde, waarbij de afsluiting ondermaats was, besloot De Jong om Smits naar de kant te halen en Tarik Bourakba binnen de lijnen te brengen. De eerste balcontacten van de invaller waren niet echt om over naar huis te schrijven, want drie keer achter elkaar slaagde hij er niet in om de bal bij een medespeler te bezorgen. In die fase werd het spelaandeel van de ploeg van trainer Marc Hegeman iets groter, maar echt grote kansen bleven uit. Een vrije trap van René Wolbers was eigenlijk het grootste wapenfeit, maar de inzet van de centrale verdediger verdween via de muur over de achterlijn.



Aan de andere kant smoorde een poging van Bourakba en belandde een kopbal van Matts Bruining achter., waarna een serie Drentse corners voor enige onrust voor de Sneker goal zorgde. Boersma en de zijnen kwamen echter met de schrik vrij, terwijl een nieuwe vrije trap van Wolbers en een wanhoopspoging evenmin een rode blos op de Sneker wangen bracht. Toch zou de eretreffer nog op het bord verschijnen, want in de 87ste minuut kreeg de Sneker defensie de bal niet goed weg, waarna Davey Wessels vanuit de draai doelman Klaas Boersma van zijn clean-sheet beroofde.

Verder liet Sneek Wit Zwart echter niets meer toe en aangezien ook de arbiter niet meer het geloof had dat SVBO de naderende nederlaag nog kon afwenden, kwam ondanks een aantal blessurebehandelingen na iets meer dan negentig minuten een einde aan een wedstrijd die eigenlijk al in de eerste helft beslist was.

Foto’s Nico Altenburg

Bron: http://pengel.weebly.com