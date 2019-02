Radiografisch zeilen in Sneker Kerkgracht

Sneek- Afgelopen week werden de eerste 21 radiografische bestuurbare modelzeilboten van het type Dragon Force 65 V6 gepresenteerd in de Kajuit, clubgebouw van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek. Dat het radiografisch zeilen op dit moment rap aan populariteit wint is een understatement. Vanmiddag werd dat nog maar eens geïllustreerd aan het Bolwerk in Sneek waar een aantal zeilliefhebbers in het februarizonnetje druk bezig waren met het uitoefenen van de sport. Onder hen o.a. Regenboogzeiler Harry Amsterdam, Theo Bosma en de eveneens bekende Sneker zeiler Pieter Boelsma.

In navolging van radiografisch zeilen in Akkrum is een zelfde initiatief in Sneek opgestart door een aantal zeilliefhebbers. Amsterdam liet Watersport-TV al weten dat er binnen een maand tijd reeds 42 zeilers een bootje hebben besteld. De Regenboogzeiler verwacht op korte termijn 70 boten op het water. De helft van die zeilbootjes is opgetuigd. Bedoeling is dat er op verschillende locaties in de stad met een competitie wordt gestart. De Dragon Force 65 V6 is een eenheidklasse en een complete boot kost ongeveer 200 euro.

Foto’s Henk van der Veer