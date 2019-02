Mager resultaat in magere wedstrijd

Sneek- Waterpoort Boys beleefde vorige week qua resultaat een prima herstart van de competitie, maar kwam in de eerste thuiswedstrijd van 2019 niet langs Delfstrahuizen. Andy de Vries zette de Snekers in de eerste helft nog wel op voorsprong, maar in de slotfase bracht Yoran Kortstra de gasten langszij. Daarmee verzuimden de Snekers om optimaal van het verlies van koploper Sneek Wit Zwart ZM gebruik te maken.

Hoewel de wind nog fris aanvoelde, waren de omstandigheden een stuk aangenamer dan vorige week. Na een indrukwekkende minuut stilte ter nagedachtenis aan Wendy Osinga en Hettie Vermaning die de club in de voorbije weken ontvielen, kon dat beide ploegen niet inspireren, want de wedstrijd was het aanzien nauwelijks waard. De thuisclub kwam nog wel het beste uit de startblokken, maar veel meer dan een paar kansrijke vrije trappen leverde dat niet op.

Delfstrahuizen ontregelde het spel van Waterpoort Boys en hield daarmee de thuisclub aardig in bedwang. Het aantal kansen was dan ook nihil en Waterpoort Boys had dan ook weer een vrije trap nodig om voor het volgende gevaar te stichten. Na een ongelukkige handsbal van een verdediger mocht Andy de Vries opnieuw aanleggen en nadat zijn eerste poging nog onder de lat vandaan was getikt, schoot hij deze keer de bal feilloos langs de muur (1-0).

Waterpoort Boys probeerde daarna wel door te drukken, maar opnieuw ging dat zonder al te veel overtuiging. Er viel voor het publiek dan ook weinig te genieten, of het moet moment zijn waarop Danny de Vries tot twee keer toe een pittige overtreding beging en er voor de dug-out van Delfstrahuizen enige commotie ontstond. Die leidde echter niet tot administratief werk en even later floot de leidsman voor rust. Acht minuten na die verplichte tussenstop was de thuisclub bij zo’n beetje de eerste uitgespeelde situatie heel dicht bij de 2-0. Een inworp van Marcel Hempenius bereikte Richard Hamstra die nadat hij zijn tegenstander had uitgespeeld, met een prima voorzet Andy de Vries in stelling bracht, doch de inzet van de doelpuntenmaker verdween net naast de voor hem verkeerde kant van de paal.

Behoudens een in de eerste helft afgekeurde buitenspelgoal was tot dat moment van de gasten nog niet veel vernomen. Pas na een uur spelen mocht de eerste mogelijkheid bijgeschreven worden, toen de bal bij een corner ineens voor de voeten van Arjen de Ruyter viel. De topscorer van “Dolsterhûzen” schoot vanuit de draai in, maar doelman Stefan Rijpkema was op zijn post en voorkwam daarmee dat de gasten langszij kwamen. De wedstrijd zat toen al lang en breed in de “kabbelmodus”.

Pas in de 65ste minuut leek de thuisclub die achter zich te laten, toen de sterk spelende Stefan Kroon op rechts opkwam en na een één-twee met Richard Hamstra alleen op doelman Jan de Haan afging. Zijn inzet was echter te slap om het de goalie echt moeilijk te maken.. Na die mogelijkheid bracht trainer Janco Croes Mohammed Hasan Arsandar voor de licht aangeslagen Hamstra, maar veel beter werd het er bij de thuisclub niet op. Integendeel, kort daarop kwamen de bezoekers namelijk op gelijke hoogte, toen de bal na goed doorzetten van Kean Bakker en Jelle Wesselius voor de voeten van Yoran Kortstra kwam en die met een inzet in de lange hoek doelman Rijpkema het nakijken gaf (1-1).

Waterpoort Boys probeerde vervolgens nog wel de winst te forceren, maar opnieuw ontbrak de overtuiging. De thuisclub kwam dan ook niet verder dan een terecht afgekeurd doelpunt van Robert Minks (buitenspel) en twee mogelijkheden voor Mohammed Hasan Arsandar die de bal beide keren overigens had moeten afleggen. Wel moest Tarik Hamdi er in de slotminuten nog vanaf, toen hij na gemopper op zijn ploeggenoten zijn tweede gele kaart kreeg, omdat de arbiter van dienst het als commentaar op zijn leiding opvatte. Dat was erg zuur en het had nog zuurder kunnen worden, want uit de toegekende vrije trap viel bijna de 1-2. Tot opluchting van alles en iedereen met een geel-blauw hart vloog de bal langs alles en iedereen voorlangs, waardoor de magere wedstrijd in een magere 1-1 eindigde. Hierdoor verloor Waterpoort Boys niet alleen twee dure punten, maar verzuimde de ploeg die op 9 maart a.s. TOP ’63 ontvangt, ook om zoals hiervoor al werd vermeld, de afstand met Sneek Wit Zwart ZM te verkleinen.

