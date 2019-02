LSC 1890 morst kostbare punten 

Sneek- LSC 1890 dat vorige week middels een overwinning op Oerterp weer op het goede spoor terecht kwam, liep bij het volgende halte onnodig puntverlies op. Op het sportpark aan de Leeuwarderweg leidde de formatie van trainer Erik van der Meulen kort voor tijd nog met 3-1, maar mocht men uiteindelijk de klamme handen dichtknijpen dat middenmoter GVAV Rapiditas het bij 3-3 liet.

Hoewel LSC 1890 de betere was, kostte het deze middag vreemd genoeg meer moeite dan vorig seizoen, toen de “Stadjers” de arena als koploper betraden. En dat terwijl LSC 1890 al redelijk snel door een eigen doelpunt van de gasten op voorsprong kwam. Daarmee leek de openingsfase er één met een lach, maar een paar minuten na die treffer moest centrale verdediger Marco Ahmed met een blessure naar de kant en werd het begin van de wedstrijd een metafoor van een lach en een traan.

Ahmed werd vervangen door Maarten Kingma en die zag dat de ploeg uit Groningen kort voor rust voor de tweede keer en deze keer in het goede doel scoorde. Dat was zo kort voor rust een domper, te meer omdat het aluminium een minuutje eerder bij een poging van Daan Daniëls was geteisterd en een verdubbeling van de marge in de weg stond. Kort na rust werd het verschil tussen beide ploegen echter weer in ere hersteld, toen de al genoemde Kingma LSC 1890 andermaal en nu op eigen kracht aan de leiding bracht.



Negen minuten na die treffer zette Rodi de Boer goed door met de 3-1 tot gevolg. Kort daarop verving Camiel Gerritsen “aluminiumkusser” Daniëls en met nog een klein kwartier op de klok kwam Tom Doldersum voor Marco da Silva binnen de lijnen. Met hen leek LSC 1890 redelijk comfortabel de eindfase in te gaan, maar in die slotfase kwam GVAV Rapiditas via een benutte vrije trap dichterbij en nog geneurie minuten later zelfs langszij. LSC 1890 was het vervolgens helemaal kwijt en ontsnapte even later aan de 3-4 en dat terwijl de ploeg kort daarvoor nog alle troeven in handen had.



Door die remise morste de “Blues Train” niet alleen kostbare punten, maar raakte men ook verder achterop op de dienstregeling richting de titel. De Snekers die zondag Olyphia ontvangen, hebben nu twee punten achterstand op het leidende Roden dat ook nog eens drie wedstrijden minder heeft gespeeld.

Foto’s Henk van der Veer

Bron: http://pengel.weebly.com