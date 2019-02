Grote rommelmarkt in Sneek op 2 maart

Sneek – zaterdag 2 maart is er een grote rommelmarkt aan de Middelzeelaan 1 in Sneek (tegenover de Albert Heijn). Naast mooie spullen, zijn er ook boeken, speelgoed, kleding, schminken, springkussen en draaiend rad. De rommelmarkt is van 09.00 uur tot 13.00 uur. De opbrengst is voor het jongerenwerk van verschillende kerken. 27 jongeren vanuit verschillende kerken uit Bolsward en Sneek gaan in de meivakantie een diaconaal project doen in Athene onder straatkinderen en daklozen. Met deze actie hopen ze een deel van de kosten te kunnen bekostigen.

Hebt u goede spullen? Dat kan gebracht worden op maandag 25 februari tussen 19:00 en 21:00 uur of op vrijdag 1 maart tussen 19:00 en 21:00 uur bij De Bron, Middelzeelaan 1 Sneek. Lukt het niet om de spullen te brengen, dan kunnen we deze ook bij u ophalen. U kunt hiervoor contact opnemen met Tjebbe de Jong | 06 10026773. Bij voorkeur geen grote voorwerpen zoals meubels en banken.