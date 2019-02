Celine uit Sneek plaatst zich voor NK Artistic Skating

Sneek – Inmiddels 3 jaar geleden had de nu 11-jarige Celine van der Meer haar eerste proefles kunstschaatsen. Ze was gelijk verkocht. Afgelopen weekend schaatste ze voor de tweede keer de selectiewedstrijd Artistic Skate (Show wedstrijden) voor de Nederlandse Kampioenschappen. Zij eindigde op een 4e, respectievelijk 5e plaats. In het landelijk klassement is zij daarmee op een 6e plaats geëindigd en mag dus meedoen aan de Nederlandse Kampioenschappen op 22, 23 en 24 maart in Den Haag. Alle rijd(st)ers in de landelijke top 10 met een minimumscore van 27.50 plaatsten zich voor de Nederlandse Kampioenschappen. Trotser kunnen Celine en haar ouders natuurlijk niet zijn.

Celine traint sinds dit seizoen vier keer per week. Twee keer bij Kunstschaatsclub Thialf in Heerenveen, een keer in de week bij Trias in Leeuwarden en een keer in de week bij de Talentenklas van het Gewest Fryslân. Inmiddels heeft ze een kledingsponsor gevonden in Copy to Print aan de Scharnestraat in Sneek. Zij zorgen ervoor dat zij mooi beslagen ten ijs kan komen. In verband met haar leeftijd en niveau is zij dit jaar voor de reguliere wedstrijden geplaatst in een nieuwe categorie de Aspiranten 2. Deze categorie is voor de leeftijd van 11 jaar en ouder en is dus een pittige categorie. Ondanks hard werken tijdens de trainingen en helaas een tijdelijke gedwongen sluiting van de ijshockeyhal in Thialf was het resultaat niet zoals gehoopt tijdens de reguliere wedstrijden. Des te groter is de blijdschap dat ze zich nu met haar show op de muziek van Katie Perry-TGIF wel heeft kunnen plaatsen voor de NK. Dit wilde zij zo graag.

Het leuke van de show wedstrijden is dat de rijd(st)ers hierin meer vrijheid krijgen in invulling van de k?r, de muziek en de kleding. Je kan helemaal uitpakken. Dit in tegenstelling tot de reguliere wedstrijden. Dat is allemaal wat strenger qua invulling en eisen. Beiden is leuk, maar op een andere manier. De komende periode zal ze haar k?r samen met de coach opvullen en “oppimpen”. Of zij een podiumplek zal behalen bij de finale denkt ze zelf niet, maar ze zal er niet minder van genieten. Deze kan ze maar weer mooi afvinken van haar bucketlist.