Harkemase Boys berooft ONS Sneek 

Harkema-ONS Sneek dacht in de slotminuut via een door Yumé Ramos benutte strafschop alsnog een punt aan de derby over te houden, maar in de 93ste minuut trok Harkemase Boys via Jens Jurn Streutker alsnog de winst naar zich toe. Die zege was tegen de verhouding in, want de ploeg van trainer Paul Raveneau was beter, creëerde meer kansen, maar werd door Harkemase Boys in extremis nog van een punt beroofd.

Behoudens een kopbal van Pier Veldman namens Harkemase Boys, een aardige actie van Yumé Ramos en een poging van afstand van Michael Lanting die beide door doelman Erick Jansema onschadelijk werden gemaakt, was de openingsfase van de rooftocht niet echt derby-proof. De thuisclub moest het zonder Iloba Achuna, Berwout Beimers, Nouredinne Boutzamar en Jari Slort doen en had evenals ONS moeite om de voorwaartsen in stelling te brengen. De 1-0 viel dan ook uit het niets, maar was er wel één om in te lijsten. Henny Bouius, dit seizoen al vaker belangrijk voor “the Boys”, schoot van een meter of 25 de bal onhoudbaar in de linker bovenhoek.

Na die openingstreffer liet Harkemase Boys de bal aan ONS en kwam de formatie van trainer Tieme Klompe nog maar zelden in de buurt van Barry Ditewig. Alleen in de 34ste minuut toen Bouius zijn openingstreffer probeerde te kopiëren, moest de Sneker goalie in actie komen. Voor de rest bleef het bij goede bedoelingen, waarbij Harkema-spits Robert Stelpstra door Serge Fatima volledig werd afgemeld.

In die fase oefende ONS wel druk uit, maar echt veel uitgespeelde mogelijkheden leverde dat overwicht niet op. Alleen bij een actie van Denzel Prijor kwam de rood-witte defensie even in ademnood, terwijl Jens Jurn Streutker voorkwam dat Martijn Barto doeltreffend kon uithalen. Vervolgens haalde Kevin Mennega de angel uit een Sneker aanval, toen Curty Gonzales (foto) op links doorkwam. Vanuit die hoek kwam vervolgens ook een poging van Yumé Ramos (redding Jansema) en een voorzet op Ale de Boer (kopbal recht in de handen van de Harkema-keeper), waarna Curty Gonzales op slag van rust uit een ingooi nog voor de meeste dreiging zorgde. Zijn inzet belandde echter net naast het rood-witte heiligdom.

Na rust belandde de eerste, de beste bal hoog in de ballenvanger, omdat de volledig vrijstaande Martijn Barto er niet in slaagde om de voorzet van Ramos tussen de palen te krijgen. Het was de eerste grote mogelijkheid voor de oranjehemden en absoluut één uit de categorie “14-karaats”. Vervolgens probeerde Ramos het zelf, doch zijn omhaal miste eveneens de juiste richting. Die ontbrak bij de daaropvolgende hoekschop ook, omdat Serge Fatima de bal met zijn hoofd slechts schampte, terwijl diezelfde Fatima even later op aangeven van Michael Lanting doelman Erick Jansema op zijn weg vond.

Harkemase Boys kwam niet of nauwelijks meer in het stuk voor, had moeite om onder de druk vandaan te komen en werkte de bal een aantal malen in de vorm van een “icing” weg. Pas na een dik kwartier lieten de Harekieten met een aanval over rechts even hun tanden zien, maar na een combinatie tussen Jesse Renken, Kevin Mennega en Robert Stelpstra was de inzet van laatstgenoemde – zijn eerste van de middag – niet venijnig genoeg om Ditewig in problemen te brengen. Vervolgens speelde de thuisclub een counter heel matig uit, waarna Harkemase Boys toch en tegen de verhouding in op 2-0 leek te komen. De door Willem Huizing verlengde bal werd echter vanwege buitenspel afgekeurd, net zoals het publiek even daarvoor weinig goedkeuring had voor een mislukte actie van de inmiddels naar rechts verkaste Curty Gonzales.

Kort na die actie schoot Ramos snoeihard voorlangs en had Jansema een uiterste krachtsinspanning nodig om een kopbal van ploeggenoot Jens Jurn Streutker tot hoekschop te verwerken. Die hoekschop draaide gevaarlijk in, maar werd uiteindelijk door alles en iedereen gemist, waarna zo’n beetje de sterkste fase van de thuisclub aanbrak en een inzet van Kevin Mennega via de voet van Serge Fatima maar net langs de ONS-goal vloog.

Trainer Paul Raveneau had toen inmiddels Ale de Boer richting het front gestuurd en die zag, dat Martijn Barto en doelman Jansema met elkaar in botsing kwamen. Waar alles en iedereen aan Sneker kant aan een pengel dacht, kreeg Harkemase Boys vanwege buitenspel een vrije trap. Nadat een kopbal van Ramos de rood-witte goal op een haar na had gemist, verdween de bal even later echter toch op de stip, toen Jesse Renken zich aan Curty Gonzales vergreep. Ramos klaarde het klusje en daarmee leek ONS eindelijk loon naar werken te krijgen. Leek, want nadat Stelpstra bij een hoekschop al voor de nodige paniek zorgde, werd een verre ingooi door de Sneker defensie niet goed weggewerkt en zette Jens Jurn Streutker met een schuiver in de rechter beneden hoek in extremis de Dijk alsnog in vuur en vlam (2-1).

Foto archief Henk van der Veer

