Dode in boot Uitwellingerga, politie doet onderzoek

Uitwellingerga – Vanochtend heeft de politie bij Uitwellingerga een dode aangetroffen in zwaarbeschadigde boot. De boot lag in de Langstaartenpoel vlakbij het dorp. De boot is naar de haven van het dorp gesleept voor nader onderzoek. Ook doet de politie onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer en de toedracht.