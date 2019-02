Sneek- Yke Zoetendal is afgelopen donderdag, voorafgaand aan de training, in de kantine van AV Horror gehuldigd vanwege zijn zilveren medaille tijdens het NK 10 kilometer in Schoorl. Op de foto bestuurslid en teamgenoot Wilko Bakker die de bloemen aan Yke overhandigt.

Bron: fb-pagina av Horror-Sneek