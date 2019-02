Toneeluitvoering Nijland vol hilarische en humoristische scènes

Nijland – ‘In mâle klucht’ is de omschrijving van het toneelstuk dat Toanielselskip Nijlân deze winterperiode ingestudeerd heeft voor de jaarlijkse uitvoering. De toneelvereniging uit Nijland repeteert dit jaar de mooie, avondvullende klucht ‘Skiteldeftige rosmos’ in. Deze klucht bestaat uit drie bedrijven vol grappen, tegenstellingen, misverstanden en veel chaos. Het oorspronkelijke toneelstuk ‘Kakkertuig’ is geschreven door Mart Moors en naar het Fries overgezet door Abele Krist. Dit hilarische toneelstuk neemt het publiek mee naar komische situaties en overdreven conflicten met humoristische insteek. Het weekend van 02 en 03 maart 2019 staan de uitvoeringen in MFC De Mande te Nijland gepland.

Skiteldeftige rosmos speelt zich af in de achtertuinen van de asociale familie Stomp en de chique familie De Prael van Goudenjagt. Door een ongelukkig toeval komt de chique familie tijdelijk naast de asociale familie te wonen terwijl hun nieuwe villa gebouwd wordt. Een onwenselijker adres hadden zij niet kunnen treffen. De spanningen tussen de families lopen al snel hoog op en beide families halen het bloed onder elkaars nagels vandaan. Er ontstaan felle conflicten en wanneer er ook nog een onwenselijke liefde opbloeit is het kermis in de hel.

Het belooft een prachtige avond en middag te worden in MFC De Mande te Nijland aan de Tramstraat 2A. De avondvoorstelling zal plaatsvinden op zaterdag 02 maart 2019 om 19.30 uur en de middagvoorstelling vindt plaats op zondag 03 maart 2019 om 13.30 uur. De entree is voor beide voorstellingen acht euro en tot 16 jaar vier euro.