Studenten ROC Friese Poort overhandigen cheque van 5100 euro aan Voedselbank Sneek

Eerstejaarsstudenten van de opleiding Marketing, Communicatie en Evenementen van ROC Friese Poort in Sneek overhandigden vrijdag 15 februari een cheque 5100 euro aan Voedselbank Sneek. Dit bedrag haalden zij op met het organiseren van een kerstfair en een kerstgala.

Projectbureau LINK

Jaarlijks koppelt leerbedrijf Projectbureau LINK een goed doel aan hun activiteiten. Zo werd Make a Wish al eens verrast door de vrijgevigheid van LINK evenals het AZC Sneek. Het projectbureau dat onderdeel is van ROC Friese Poort koos dit jaar bewust voor Voedselbank Sneek. ‘’We hebben de eerstejaarsstudenten opgedeeld in groepjes en ze een projectplan laten schrijven. In dit plan moest staan aan welk lokaal goed doel ze het geld wilden schenken en wat voor acties ze gingen uitvoeren om het geld op te halen. Deze plannen hebben ze toegelicht in een korte pitch voor de klas. In een poll onder studenten en docenten werd Voedselbank Sneek gekozen als het goede doel waar Projectbureau LINK een bedrag aan zou schenken,’’ aldus Johan de Jager, manager van Projectbureau LINK .

Voedselbank Sneek

De studenten en Voedselbank Sneek zijn in gesprek gegaan over de besteding van het bedrag. Piet Haaksma en Fenna de Haan van de voedselbank: ‘In verband met de vernieuwde hygiëne richtlijnen hebben wij meer koel- en vriesruimte nodig. Dit bedrag zal dan ook ten goede komen aan een groter onderkomen voor de voedselbank, waar we meer ruimte hebben voor een nieuwe koel- en vriescombinatie’.

Acties

Studenten haalden het bedrag op met verschillende initiatieven. Op school werden lootjes verkocht en op het schoolplein werd een kerstfair georganiseerd. Op de kerstfair stonden verschillende kraampjes waar bezoekers kerstbomen, kerstartikelen en zelfgemaakte chocomel kochten. Net als voorgaande jaren werd het grootste deel van het bedrag opgehaald dankzij het kerstgala. Het gala werd georganiseerd in een goed gevulde Club 1841 en Neighbours. Met optredens van onder andere Dirrty Berry en Johnny K sloten studenten en medewerkers van ROC Friese Poort het jaar gezamenlijk en feestelijk af.