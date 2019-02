Niels Boot ook volgend seizoen voor SWZ Boso Sneek ZM1

Sneek – SWZ Boso Sneek en Niels Boot gaan ook volgend seizoen met elkaar door. Boot blijft na de zomervakantie als hoofdtrainer verbonden aan het eerste elftal van de zaterdagtak van de vereniging.

Boot is momenteel bezig aan zijn tweede jaargang als oefenmeester bij de zaterdagmiddag-formatie (ZM1). Vorig seizoen werd zeer succesvol afgesloten met een kampioenschap in de vijfde klasse. Momenteel staat hij met ZM1 bovenaan in de vierde klasse, met 28 punten uit 12 wedstrijden.

In de komende twee duels ontmoet SWZ Boso Sneek ZM1 middenmoters SC Bolsward en VHK op vreemde grond, waarna op 16 maart rode lantaarndrager Nagele op bezoek komt in Sneek (aanvang 15.00 uur).