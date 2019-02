Jochem Uytdehaage geeft lezing over vitaliteit aan VC Sneek

Sneek – Donderdag 14 februari gaf Jochem Uytdehaage, voormalig Olympisch schaatskampioen, een lezing over “vitaliteit en gezondheid”. Voor de volleyballers en volleybalsters van VC Sneek blijft het een uitdaging om het werken of studeren én topvolleybal te combineren. Speciaal voor Heren 1 en Dames 1 van VC Sneek is Jochem naar de Sneker Sporthal afgereisd om de sporter op een andere manier te benaderen. De meeste sporters hebben voorafgaand Jochem Uytdehaage ‘gegoogeld’ omdat zijn schaatscarrière voor de meesten afspeelde in hun jeugdjaren. “Je moet er één ding uithalen om het verschil te maken of je kampioen wordt of niet?”

Voorafgaand aan de play-off wedstrijden van Dames 1 vertelt Uytdehaage over zijn eigen topsportjaren en geeft aan dat de wijsheid met de jaren komt. “Als ik alles geweten had wat ik nu weet, had ik waarschijnlijk langer op een hoger niveau kunnen doorschaatsen”. Hoe zorg je ervoor dat je het zolang blijft volhouden? Wat doe je ervoor om duurzaam te presteren? Jochem Uytdehaage is in 2007 gestopt met schaatsen en onderweg naar Sneek had hij Gerard Kemkers aan de telefoon, “we hebben zojuist gesproken over talentontwikkeling, hoe ga je hier op langere termijn mee om én hoe kun je iemand in een aantal jaren erg goed maken? “Passie is de basis voor presteren”. Je traint elke dag om beter te worden in je passie en investeren gaat met horten en stoten. Super compensatie is voor lange termijn. Tijdens het trainen breekt je lichaam af en van herstel word je beter! “Kies je eigen route naar succes en wees daarbij creatief en innovatief”. De sporters herkennen dat er druk op de schouders ligt om te presteren en topsport is omgaan met mentale aspecten. Uytdehaage geeft aan dat hij tijdens zijn schaatscarrière contact heeft gezocht met een sportpsycholoog. Hij was op zoek naar de het antwoord “hoe kan ik nou laten zien dat ik de beste ben?”. De wedstrijd brengt de nodige spanning met zich mee, camera’s, het willen winnen van een grote prijs, het publiek, fans, je familie. Het advies wat Uytdehaage kreeg was “haal het gevoel van de wedstrijd naar de training zodat je je tijdens de training beter voorbereid op de wedstrijd en dat dit de routine wordt!”. Doordat Uytdehaage visueel ingesteld is, kon hij de wedstrijd voorafgaand al rijden.

Tijdens de Olympische Spelen van 2002 in Salt Lake City was Uytdehaage optimaal voorbereid en wou hij maximaal presteren. “Als je heel graag wilt, ga je er ook voor”. Volkomen uitgerust en gemotiveerd won hij Olympisch goud op de 5 en 10 kilometer en zilver op de 1500 meter. Nadat de schaatsen aan de wilgen werden gehangen is Jochem op de fiets gestapt richting Italië en kijkt hier nog altijd met veel plezier op terug. Tijdens zijn sportleven stond alles in het teken van schaatsen, op de vraag van zijn vriendin om eens mee te gaan shoppen, had hij geen tijd. Ik moet rusten was dan het antwoord. Uytdehaage geeft advies dat het zo belangrijk voor je is dat je naast sporter ook nog een ander leven hebt. Naast volleybalster zijn, ben je ook zoon of dochter, vriend of vriendin, medewerker, buurman of buurvrouw en partner. ‘Sven Kramer doet het goed’, geeft Uytdehaage aan, ‘hij is een groot sportman, ik heb veel bewondering voor hem, maar hij heeft het door, hij kiest zijn momenten’. “Doe het voor 100% óf doe het niet!”.

Dan is het tijd dat de sporters zelf in actie te komen. Uytdehaage daagt de sporters en begeleiding uit om in de schaatshouding te gaan staan. “Zet je voeten naast elkaar, en zodra je ready hoort zak je naar beneden en bij het horen van het startschot gaan we de 1500 meter schaatsen”. De bovenbeenspieren worden getest en ervaren de sporters dat er andere spieren gebruikt worden dan je als volleyballer gebruikt.

Jochem Uytdehaage geeft deze lezing ook aan het bedrijfsleven en bespreekt hoeveel tijd er getraind wordt om te kunnen presteren. Ook voor VC Sneek is vitaliteit erg belangrijk, zowel in de sport als bij het werken, studeren of tijdens een stage. Sporten is de grootste hobby voor Jochem Uytdehaage, maar soms heeft hij ook geen zin. Je mag jezelf gerust die vraag stellen waarom? “Wat maakt dat ik nu geen zin heb om te sporten?”. Als je het antwoord hierop hebt, heb je gelijk je onderbouwing te pakken!