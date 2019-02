Sneek – Het is genieten geblazen, wat een top weertje en dat in de maand februari. Temperaturen die eind maart niet zouden misstaan. Het risico zit er natuurlijk wel in, dat er nog een omslag kan komen, dit met een koude maand maart en dat zou me dan ook weer niet verbazen. Nu in ieder geval heerlijk weertje, vandaag en komende dagen.

Zo schijnt de zon deze vrijdag volop en stuwt de temperatuur in de stad naar een 9 tot 12graden. Wind staat er niet veel, zwak, af en toe matig, meest zuidelijk. Op en nabij het Sneekermeer is het wat koeler.

Komende nacht koelt het weer flink af en is er grondvorst.

Morgen zon en bewolking, 11 graden bij een zuidwestelijke wind. Zondag weinig verandering, graadje warmer met 12 graden, wind zuidelijk.

Maandag is het rond 11 graden, dit bij een zuidwestelijke wind. De zon schijnt, later meer bewolking en in de nacht naar dinsdag is er kans op wat regen. Dinsdag eerst bewolkt, later zonnig. Iets minder zacht door een westelijke wind, 9 graden. Ook volgende blijft het hoog boven Centraal Europa ons weer bepalen volgens de laatste weerkaarten.

Dirk van der Meer