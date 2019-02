Sneek- “Het is genieten geblazen, wat een top weertje en dat in de maand februari. Temperaturen die eind maart niet zouden misstaan”, aldus onze Sneker Weerman Dirk van der Meer vanmorgen in zijn weerpraatje op deze site. Vanmiddag zijn de eerste terrastijgers al weer gespot in het centrum van Sneek.

Foto Henk van der Veer