De Kleine Zeemeermin De Musical in Theater Sneek

Sneek – Na vele wereldberoemde sprookjes te hebben omgetoverd tot succesvolle musicals, presenteert Van Hoorne Entertainment dit seizoen haar elfde sprookje: De Kleine Zeemeermin De Musical. Op zaterdag 9 maart is de spetterende familievoorstelling te zien in Theater Sneek.

In De Kleine Zeemeermin De Musical wordt de rol van de Kleine Zeemeermin vertolkt door Sita, die eerder de rol van Rapunzel en Assepoester speelde. Ook het populaire tovenaarsduo Titus en Fien reist mee naar de betoverende wereld onder water. Zoals altijd zorgen zij weer voor een flinke dosis aanstekelijke humor en hi-hilarische scènes voor jong én oud!

Het verhaal

Diep, heel diep in de oceaan, tussen het prachtige koraalbos en de vriendelijke vissen woont de Kleine Zeemeermin. Met haar golvende rode haren, zeeblauwe ogen en schitterende stem is ze het oogappeltje van haar vader, koning Triton. Op een dag, bij een hevige storm, redt het mooie zeeprinsesje een knappe mensenprins van het zinkende schip. Op slag wordt ze verliefd en wil ze niets liever dan bij hem zijn. In haar magische bol heeft de gemene tovenares Fien alles gezien en gehoord. Samen met haar man Titus bedenkt ze een listig plannetje… Zal de Kleine Zeemeermin de prins ooit weer zien?

Kom verkleed!

De kinderen kunnen deelnemen aan de betoverende Sprookjesverkleedwedstrijd. Ze maken dan kans op een sprookjesachtig prijzenpakket die na de show wordt uitgereikt op het podium.

Meet & Greet en Onderwaterbal

Na afloop van de voorstelling kan iedereen met alle acteurs op de foto tijdens een uitgebreide meet & greet. Ook kunnen de bezoekers nog even lekker dansen bij het Onderwaterbal in de foyer van het theater. Een gezellig feestje voor het hele gezin!

Zaterdag 9 maart om 14.30, bij Theater Sneek, Westersingel 28. Kaartprijs € 20,00, exclusief reserveringskosten. Reserveringen: www.theatersneek.nl of telefonisch via 0515 – 431 400. Kijk voor meer informatie op www.VanHoorne.com/KleineZeemeermin.