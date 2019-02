Chico en Chica de clowns in het Modelspoor museum

Sneek – Het modelspoormuseum maakt van de Pake en Beppe week (van 18 t/m 22 februari) weer een kinderfestijn. Het thema is dit jaar: “Lekker ite, neat weismite”. Daarom “toveren” onze clowns Chico en Chica op woensdagmiddag en donderdagmiddag vanaf 13.00 uur een gezonde lekkernij tevoorschijn. In het museum zijn op allerlei plaatsen speelhoekjes opgesteld, met onder andere drie grote LGB speel treinbanen om zelf te bedienen.

Het Modelspoor museum in Sneek staat vlak aan het spoor. In het museum kunnen kinderen tientallen treintjes zelf laten rijden. Door op de groene knoppen te drukken komen de treintjes in beweging en zijn ze te volgen door berglandschappen, dorpjes en andere sfeervolle entourages. Het Modelspoor museum maakt van uw bezoek een belevenis.

Het museum is in de voorjaarsvakantie op maandag open van 13.00-17.00 uur, van dinsdag tot en met zaterdag geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur en op zondag opent het museum om 13.00 uur tot 17.00 uur.

De locatie is goed te bereiken met de auto, bus en trein. Alle informatie is ook op www.modelspoormuseum.nl te vinden.