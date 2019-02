Sneek – Vanmiddag is er een auto van de A7 geraakt voor de afrit Sneek Centrum. De auto kwam via een paar boompjes onderaan in de berm tot stilstand, ter hoogte van Doumastaal. De bestuurder liep geen verwondingen op, maar de auto liep flinke schade op. Betten heeft voertuig geborgen en afgevoerd.

Foto’s: Jan Douwe Gorter