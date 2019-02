Sneek- Geen spoor van koude de komende tien dagen, hooguit een graadje vorst in de nacht, verder voelt het overdag lenteachtig aan. Veel neerslag zit er ook niet in het verschiet en zodat onderhand de maand februari kan worden afgeschreven wat winterweer aangaat. Zo zijn de wintervoorspellingen van veel weerbureaus, dat we konden rekenen op een koude winter, een zware winter, een flinke misser bleek.

Vandaag zien we het zonnetje schijnen, hooguit dat deze wat wordt gehinderd door sluierbewolking. De temperatuur komt in de stad rond de 10 graden uit, wind zwak, af en toe matig uit zuid.

Komende nacht vrij helder en koelt het af naar nul graden.

Morgen is de zon volop erbij, temperatuur 9 tot 12 graden in de stad, op en nabij het Sneekermeer koeler. Wind meest zuidelijk, zwak, af en toe matig.

Het weekend blijft de temperatuur overdag hoog, 9 tot 12 graden, zonnig, ook wat bewolking, dit bij een meest zuid tot zuidwestelijke wind die zwak, af en toe matig is. In de nacht wat vorst aan de grond.

Dirk van der Meer