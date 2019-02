Jeugdhof Oeletoeters presenteert het Carnavals Kinderfeest

Sneek/Drabbelterp- Het jeugdhof van de Oeletoeters nodigt alle kinderen uit Sneek en omstreken van harte uit voor ‘Het grote Carnavals Kinderfeest’! Op 23 februari start om 14 uur de feestelijke middag onder leiding van Jeugdprinses Tamar de Eerste en haar gevolg.

De Coolkids Party is aanwezig om er het meest waanzinnige disco meezing en dansfeest van te maken. DJ Baggel zorgt voor feestelijke carnavalsmuziek tijdens de polonaise. Clown Sander en Charlie mogen natuurlijk niet ontbreken.

Kom in je mooiste carnavalsoutfit en maak kans op mooie prijzen!De toegang is gratis en wordt aangeboden door het Jeugdhof van ‘De Oeletoeters’.De middag begint om 14.00 uur (zaal open om 13.45 uur) en wordt gehouden in het Verenigingsgebouw Het Convenant a/d Oude Dijk 15 (tegenover de Firezone Worp Tjaardastraat).

Iedereen is welkom bij de activiteiten van de Oeletoeters: de grootste Carnavals verenigning van het noorden!

Het jeugdhof organiseert allerlei leuke activiteiten zoals een Sinterklaasfeest, een feestelijke kindermiddag en Paaseieren zoeken in het Wilhelminapark. Ook bezoekt de Jeugdprins of Prinses scholen om het feest met met zoveel mogelijk kinderen te delen. Samen plezier maken is dan ook het motto van het Jeugdhof van de Oeletoeters!

De activiteiten zijn voor leden van het Jeugdhof vrij toegankelijk. Voor slechts 15 Euro kunnen kinderen lid worden van het Jeugdhof en deelnemen aan alle activiteiten. Voor meer informatie en aanmeldingen kun je een mailtje sturen naar: info@jeugdhofoeletoeters.nl met je naam, adres en telefoonnummer dan neemt de enthousiaste Jeugdcommissie contact met jullie op. Voor meer informatie volg het Jeugdhof De Oeletoeters op Facebook en check de website www.oeletoeters.nl!