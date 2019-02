Ierse top Folkband Na Leanai opnieuw in de Bantsiliek

Sneek- In samenwerking met MusicInn Sneek worden er dit jaar onder de noemer FolkBant twee folkconcerten In de Bantsiliek te Bant georganiseerd. Na het succesvolle optreden vorig jaar treedt de Noord-Ierse folkband Na Leanaí op donderdag 7 maart opnieuw op in Bant. Met fluiten, violen, gitaren en percussie maken ze mystieke muziek met een betoverende meerstemmige zang, die je kippenvel bezorgt. Daarnaast staan vrolijke danstunes, eigen nummers en bewerkingen van bekende songs op hun repertoire. De vier bandleden zijn alle kinderen van de wereldberoemde band the Sands Family. Deze groep van Tommy, Ben, Ann en Column Sands werd in 1970 opgericht en zorgde er mede voor dat folkmuziek toen een erg populair muziekgenre werd. Bandlid Tommy Sands schreef schitterende songs voor onder andere The Dubliners en Joan Baez. Zijn broer Column Sands komt op 18 oktober dit jaar ook naar de Bantsiliek voor een concert.

Sorcha Turnbull, Eimar Keane (dochter van Ann Sands), Ryanne Sands (dochter van Ben Sands) , Fra Sands (dochter van Hugh Sands) en Moya Sands (dochter van Tommy Sands ) kregen muziek met de paplepel ingegoten en speelden in hun jeugd al mee met hun ouders en andere bekende muzikanten. Ze besloten in 2014 om onder de naam Na Leanaí (Iers voor de kinderen en uitgesproken als Na La-nie} samen te gaan optreden. Sinds hun eerste optreden op het Fiddlers Green festival worden ze veel gevraagd vor de grote folkfestivals, zoals het bijna 50 jaar oude Folkfestival Skagen in Denemaarken. Ze hebben regelmatig tours door Engeland, Duitsland, Denemarken, Nederland en natuurlijk in Ierland. Wanneer de gelegenheid zich voordoet treden ze ook samen op met The Sands Family.

Na Leanai’s eerste album “Kindred Roots”, met traditionele en eigentijdse songs met originele arrangementen, werd enthousiast ontvangen. Hun tweede CD “Branching Out” is minstens zo goed, zo niet beter. Ze worden gevraagd voor grote festivals, zoals bijvoorbeeld het bekende Skagen festival in Denemarken en Dublin’s Temple Bar Tradfest. Op hun website http://www.naleanaimusic.com kun je video’s van hen vinden. Hun muziek is ook te vinden op Spotify en Youtube.

De voortreffelijke akoestiek van de Bantsiliek versterkt het karakter van de muziek waardoor er een bijzondere zeer intieme sfeer ontstaat. De muziek die ze maken is een menging van traditionele Ierse folk met country, jazz en Afrikaanse elementen.

Als u geïnteresseerd bent in deze en andere mogelijke folkconcerten dan kunt u dat via onderstaand e-mail adres kenbaar maken. U wordt dan op de hoogte gehouden van concerten, die we in de Flevoland en Friesland organiseren. Kaarten à € 15,00 voor het concert in de Bantsiliek zijn via folkbant@ziggo.nl of per sms of whatsapp op 06 24355648 te reserveren of ‘s avonds ook aan de zaal te koop. Het concert begint om 20.15 uur en de deuren gaan om 19.45 uur open.