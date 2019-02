Huiskamervoorstelling in het Patershuis in Bolsward

Bolsward-Het Patershuis aan de Grote Dijlakker is dé culturele huiskamer van Bolsward. Op zaterdag 2 maart is er voor een klein publiek weer de mogelijkheid om maar liefst naar drie korte huiskamervoorstellingen te komen kijken.

Ditmaal is het de beurt aan Theatergroep HET SPEELT. Op diverse theateravonden presenteert HET SPEELT talent van de toekomst. Door mee te spelen in theatervoorstellingen van Het Speelt maken jonge mensen hun broodnodige meters voor publiek op hun weg naar toneelscholen en het theatervak.

De voorstellingen In CRUSH trekt de supernerveuze Erica de stoute schoenen aan op weg naar een Blind Date. Gerard is net zo zenuwachtig als zijzelf. Na het eerste contact lijkt alles goed te gaan, totdat er gevaar dreigt uit onverwachte hoek.

Spel: Shannon Duijve – Arjen Galloway – Danique de Waal & Tessa van Lunteren

In INCIDENT probeert Maria haar dochter Chantal ervan te overtuigen om de draad weer op te pakken na een heftig incident. De grillige Chantal biedt heftig weerstand tegen de handreikingen van haar moeder. Theatraal vuurwerk tussen moeder en dochter.

Spel: Agnes Bremer en Sabine van der Gragt

In DE KLUCHT VAN DE MOLENAAR zien we de hitsige molenaar Slimme Piet die wel zin heeft in een avontuurtje met een vreemde vrouw uit de stad. Maar wat vindt zijn vrouw hiervan? De Klucht van de Molenaar uit 1613 van G.A. Bredero wordt gespeeld in een hertaling van Rick Dros.

Spel: Sofie Bende – Jodi Bruijn – Nadina van der Geer – Sterre Mentink

Zaterdag 2 maart starten we om 20.00 uur met de voorstellingen. Voorafgaand aan de voorstellingen is er voor iedereen de mogelijkheid om rond 17.30 uur aan te schuiven bij de Soep op Zaterdag die iedere maand plaatsvind in het Patershuis. Reserveren voor de voorstellingen en de Soep op Zaterdag is noodzakelijk vanwege beperkte plaatsen. Er zijn geen kosten verbonden aan deze avond maar wel is er de mogelijkheid voor een vrijwillige bijdrage.

Voor meer informatie en reserveren kijk op www.patershuisbolsward.nl of mail naar welkom@patershuisbolsward.nl

Foto Klucht van de molenaar door Mervyne Scholten