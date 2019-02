Filmhuis Sneek eert Bertolucci met reprise Novecento

Sneek- Enthousiast bericht van de mensen van Filmhuis Sneek dat wij graag delen: “In november 2018 is de wereldvermaarde regisseur Bertolucci overleden. Natuurlijk wil het Filmhuis daar aandacht aan schenken, maar dat gaat zo maar niet. We hebben op het scherpst van de snede onderhandeld met de erven Bertolucci, kosten noch moeite gespaard, en eindelijk een Nederlands ondertitelde kopie van de (gerestaureerde) film Novecento (1900) mogen ontvangen.

Op 3 maart a.s. vertonen we in nauwe samenwerking met CinesneekNovecento. Start 10.30, eind 17.15 uur.

Omdat het zo’n lange film is (2 delen van in totaal ruim 5 uren) hebben we er een dagarrangement van gemaakt, met een broodje en drankjes in de pauzes inbegrepen, in het gezellig Filmwintercafé. En zo heeft u een mooie ontspannen dag in het vooruitzicht, waarin u maar hoeft te gaan zitten en genieten van een van de beroemdste films van afgelopen eeuw. Zie voor meer bijzonderheden hieronder.

U kunt dat arrangement in de voorverkoop tot en met 1 maart voor €27,50 kopen; nu al via de website of kassa van Cinesneek.

Na 1 maart kost het kaartje €32,50

NB. vanwege de in te kopen catering moeten we echt strikt zijn; een eenmaal gekocht kaartje kan niet geretourneerd worden.”

Regie Bertolucci | Historisch drama | Italie| 5 uren en 17 minuten

1900 of Novecento is de wereldberoemde film uit 1976 van regisseur Bernardo Bertolucci. De hoofdrollen worden vertolkt door Robert De Niro en Gérard Depardieu. De film speelt zich af in Emilia, de regio waar regisseur Bertolucci opgroeide.

Aan het begin van de 20e eeuw worden in Italië twee jongens op dezelfde dag geboren. De ene heet Alfredo Berlinghieri en de andere Olmo Dalcò. Alfredo is de zoon van een rijke landeigenaar, terwijl Olmo een arme, socialistische boerenzoon is. Al op jonge leeftijd begint Alfredo te rebelleren en raakt hij bevriend met Olmo.

Na de Eerste Wereldoorlog gaat hun vriendschap verder. Maar wanneer het fascisme zijn opmars maakt, raken de vrienden van elkaar gescheiden. Alfredo walgt van het fascisme maar besluit zich niet met politiek te bemoeien, terwijl Olmo besluit wel de strijd met het fascisme aan te gaan. Naarmate de tijd vordert, groeien de twee jeugdvrienden steeds verder uit elkaar. (bron: wikipedia)

Novecento arrangement

U koopt voor dit dagarrangement een kaartje in de voorverkoop tot en met 1 maart voor €27,50. Na 1 maart wordt het €32,50.

Dat arrangement houdt in:

1 x filmkaartje

2 x koffie/thee

1 x appeltaart

1 x Italiaanse bol brie of ham/pesto

1 x fris of bier of wijn of koffie/thee

Novecento programma

Het programma ziet er zo uit:

10.30-12.00 uur = deel 1, 1e deel

12.00-12.15 uur = korte pauze

12.15-13.30 uur = deel 1, 2e deel

13.30-14.15 uur = lunchpauze

14.15-15.30 uur = deel 2, 1e deel

15.30-15.45 uur = korte pauze

15.45-17.04 uur = deel 2, 2e deel