De ’N8 van Sneek’: Waar zijn de leukste kroegen van Sneek?

Sneek- Altijd al eens willen weten waar de leukste kroegen van Sneek te vinden zijn? Dan is de ‘’N8 van Sneek’’ op 22 februari jouw kans om samen met met vrienden, familie of collega’s Sneek onveilig te maken!

Je gaat in groepen van 30-40 personen langs 8 natte horeca bedrijven door de hele stad en krijgt bij elke kroeg/café een drankje.

Ook is er bij een ronde een hapje te krijgen en is er voor iedereen een leuke gadget en aan het einde natuurlijk een leuk aandenken! De kosten voor de kroegentocht zijn €16,- per persoon, hiervoor krijg je dus: in elke kroeg een biertje, wijntje of frisje! ( gadget + leuk aandenken/prijs )

Houd de Facebook pagina en evenementen in de gaten voor wanneer er weer een editie is!

Kaarten zijn vanaf nu te koop bij de Irish Pub!