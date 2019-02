De kerktoren van Goënga in de steigers

Goënga- De kerktoren van Goënga is deze week in de steigers gezet. Dit allemaal in het kader van de renovatie van de toren, de luidklok uit 1342 en het uurwerk dat uit 1610 stamt. Een klus van twee maanden. De klok wordt gedemonteerd, deze gaat naar de klokkengieterij . In de klok zitten barsten, deze moeten onder hoge temperatuur gelast worden bij Koninklijke Eijsbouts in Asten. Het dé – en monteren van de klok wordt uitgevoerd Door Vellema torenuurwerken bv uit Hallum.

Het uurwerk gaat weer ‘tikken’ en wordt elektrisch aangedreven. Daelmans Klokken- en Uurwerken gaat deze klus verzorgen. Bouwbedrijf Kolthof bv doet de renovatie van de toren.

De financiering op een begroting van 159.921,00 euro, wordt gedaan door een subsidie van de Provincie Fryslân door maximaal 50 procent van de te subsidiëren kosten, 79.961,00 euro. De Gemeente Súdwest-Fryslân draagt 15.000,00 euro uit het Kernenfonds. Verder zijn er diverse fondsen aangeschreven en al diverse toezeggingen gekregen. Op 25 februari a.s. wordt tussen 13.00 en 15.00 uur door kraanbedrijf Kielstra de klokken uit de toren getakeld.

Foto’s Age Bootsma