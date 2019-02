College De Fryske Marren klapt om zandwinning

Joure- Het college van burgemeester en wethouders in De Fryske Marren is gevallen. Aanleiding is het besluit over zandwinning in het IJsselmeer. Daar was de FNP op tegen, terwijl de andere twee coalitiepartijen, CDA en VVD, voor de zandwinning zijn. De VVD had al aangekondigd niet verder te willen met de FNP als die tegen de zandwinning zou stemmen.

De fractievoorzitters van de drie coalitiepartijen hebben donderdag overleg gehad. Dat zijn Jan van Zanden (CDA), Jan Volbeda (FNP) en Olaf Storms (VVD). Bij dat overleg zijn ze er dus niet uitgekomen. Niks geen zand erover! De fracties worden ingelicht.

Er was een wonder nodig om het college overeind te houden. Afgelopen week werd al duidelijk dat de coalitie in zwaar weer zat, nadat de FNP een ommezwaai had gemaakt op het punt van de zandwinning.

Door de val van het huidige college is er voor de derde maal in ruim een half jaar een wijziging binnen het college van B en W. Door het noodgedwongen opstappen van beide FNP-wethouders, Durk Durksz en Durk Stoker ( de laatste was eerder wethouder in SWF, foto), is de Fryske Marren toe aan zijn achtste en negende wethouder in korte periode. Alleen Frans Veltman en Jos Boerland zijn nog over van de originele collegebezetting sinds het voorjaar van 2018.

Durk Stoker, eerder wethouder van de gemeente Súdwest-Fryslân, was nog maar sinds november 2018 wethouder van De Fryske Marren.

Mirjam Bakker wethouder van de Fryske Marren?

Hoe nu verder? Het CDA met 8 zetels en de VVD met 4 zetels zouden eventueel verder kunnen met GroenLinks en D66 die beiden 2 zetels hebben. Als wethouders worden de namen van Matthijs Sikkes ( GL) en Mirjam Bakker (D66, foto hierboven) genoemd. Bakker was eerder wethouder van Súdwest-Fryslân en is nu raadslid van die gemeente.