Bouwrijp maken van grond voor gebouwen in Stadhuistuin

Sneek- In de gebouwen Marktstraat 9 tot en met 15, met de achterliggende panden, komen moderne kantoren. Daar komt ook een deel nieuwbouw dat de bestaande gebouwen met elkaar verbindt. De stadhuistuin wordt opnieuw ingericht en krijgt meer het karakter van een besloten stadstuin. De moderne kantoren aan Marktstraat 9 tot en met 15 worden in het derde kwartaal van 2019 in gebruik genomen.

Garden of Dance

Over waar de Garden of Dance in de Sneekweek nu zal plaatsvinden is nog geen duidelijkheid. De optie om het evenement op het voormalig veemarktterein te laten plaatsen vinden stuit op verzet bij de omwonenden van ‘de feemerk’.

Foto Henk van der Veer