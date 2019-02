Boot Holland 2019-editie groot succes

Leeuwarden – Zonder overdrijven kan rustig worden gesteld dat de 2019-editie van Boot Holland een succes is geweest. De nadruk lag dit jaar op segmentatie wat duidelijk zichtbaar was op de beursvloer. Naast de staalbouw, open boten en accessoires is ook een aantal nieuwe paviljoens toegevoegd, waaronder het houseboat paviljoen, informatie doe-het-zelf paviljoen en het fun paviljoen. Onderzoek heeft uitgewezen dat het publiek tevreden was over het aanbod. En ook niet geheel onbelangrijk: de standhouders deden goede zaken. De kwaliteit van de bezoekers was uitstekend.

Voor Vedette Jachtbouw was de eerste klap een daalder waard want meteen op de eerste dag werd een boot verkocht. Hans van Veen van dit bedrijf: “Dat kon natuurlijk niet mooier, dan heb je een leuk beginnetje. We zijn zeer te spreken over de kwaliteit van het publiek. Ik weet zeker dat ik nog vijf boten verkoop. Aan mensen die ik hiervoor nog niet kende. Dus dankzij Boot Holland.” Vedette Jachtbouw is een vaste waarde op Boot Holland en heeft zich de laatste jaren ontpopt als specie tussen de stenen. “Het is jammer dat een aantal bouwers van motorboten verstek heeft laten gaan. We moeten er voor waken dat het een Jantje Pietje verhaal wordt en als de ene niet gaat, de andere ook niet komt. Voor ons is Boot Holland altijd een goede beurs geweest.”

Richard de Wolf van Rivéra Nautic – dealer van Maxima sloepen en tenders – is niet minder enthousiast: “Het was onze eerste Boot Holland en wij zijn super enthousiast. We hebben enorm veel afspraken gemaakt en veel boten verkocht. Dat het een regionale beurs zou zijn, is beslist niet waar. We hadden mensen uit heel Nederland en ik heb een boot naar Duitsland en zelfs eentje naar Kroatië verkocht. De sfeer was uitstekend, het is een gemoedelijke beurs. We gaan zeker volgend jaar weer. We hadden nu 130 m² standruimte, maar volgend jaar willen we minstens het dubbele.”

“Het publiek had serieus interesse. Vooral vrijdag, zaterdag, zondag en maandag, ook de avond hadden we veel bezoekers op de stands met daaruit komende leads”, zegt Admar Verschoor van NPS Diesel. “We hopen natuurlijk dat sneeuw een lawine wordt, maar het ziet er goed uit. Ze zeggen dat de watersport vergrijst, maar we hebben ook veel jonge mensen gezien. Vooral in het weekend. Logisch, want door de week moeten ze werken.”

In 2020 vindt de 30e editie van Boot Holland plaats van 7 t/m 12 februari. De organisatie van Boot Holland blijft de vernieuwingen en veranderingen in de watersport branche volgen om vanuit dit oogpunt de beurs de komende edities verder te optimaliseren en de juiste koers in te zetten.

Klik hier voor een videopresentatie van Boot Holland 2019.