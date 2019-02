Theater Sneek programma week 8

Sneek – Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Sara Kroos – Zonder verdoving (reprise)

In ‘Zonder verdoving’ vertelt Sara op gedurfde en originele manier over haar eigen crisis, toen het leven haar rauw overviel. Sara is snoeihard, snoeilief maar bovenal schaamteloos grappig. Niemand anders laat u zo alle hoeken van de zaal zien als zij. Wie ben je zonder al je zekerheden en verdovingen? Rauw. Onveilig. Maar wakker. Dat is Kroos. In de regen zonder jas. Dicht op het vuur. Zonder Verdoving gaat pijn doen, maar vooral van het lachen.

Cabaret // di 19 februari // 20.15 // € 24,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Woezel & Pip en de tijdmachine

Zou jij ook willen weten hoe het is om groot te zijn? Woezel en Pip kunnen niet wachten. Als de Wijze Varen even niet kijkt, glippen ze stiekem zijn nieuwe tijdmachine in. Op naar het land van nog niet gebeurd. Op naar een nieuw avontuur samen met hun vriendjes Buurpoes en Charlie. Bam, boem, knars, zoem! Als dat maar goed gaat… Een familiemusical voor alle kinderen vanaf 2 jaar.

Familievoorstelling (2+) // do 21 februari // 16.00 uur // € 18,00 volw., € 16,00 t/m 12 jr. // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Mens 2 Producties – Love alone is not enough

Natuurlijk hou je van elkaar en wil je het beste van je relatie maken. Je probeert elkaar tegemoet te komen zonder dat je jezelf verliest. Maar soms is het gewoon niet echt makkelijk. Want hoe je je best ook doet, je ‘verstaat’ elkaar soms niet goed. En je kunt er maar niet je vinger achter krijgen waar dat aan ligt.

Hoe doen anderen dat toch?

Relatietherapeut Jeroen Stek kan je het antwoord geven. Samen met acteur Ton Kemp heeft hij de voorstelling ‘Love Alone Is Not Enough’ gemaakt, waarin hij de werking van je relatie uiteenzet. Met humor, met passie en een jarenlange ervaring als relatietherapeut.

Spannend, hilarisch en confronterend, dat is ‘Love Alone Is Not Enough’.

Cabaret // za 23 februari // 20.15 uur // € 17,50 // Noorderkerkzaal, ingang Kunstencentrum Atrium, Oud Kerkhof 11 // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Rundfunk – Wachstumsschmerzen

Een droomdebuut voor het duo Rundfunk (Tom van Kalmthout en Yannick van de Velde) vorig seizoen. Na de succesvolle televisieserie ontvangt hun eerste voorstelling een vloedgolf aan lovende recensies en ontstond er een ware run op de kaarten. Dit seizoen komen de heren terug naar het theater met Wachstumsschmerzen. In een krankzinnige reeks snelle scènes, absurde grappen en slechte dans behandelen de jongetjes het volwassen worden, omdat ze daar zelf ook nog lang niet klaar mee zijn.

Cabaret // za 23 februari // 20.15 // Uitverkocht // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Jeans – Blame it on the boogie

Met ‘Blame It On The Boogie’, komt Jeans (foto) met een geheel nieuwe productie; begeleid door een live-band wordt het een spetterend muzikaal feest en een lust voor het oog, voor jong & oud! Ga mee op een swingende reis langs diverse muziekstijlen en grote hits; zowel die van vandaag de dag als uit de jaren 90 terug tot aan de jaren 50.

‘Put on your dancingshoes, come on down and boogie with us all night long!’

Met de afgelopen theatershows ‘Magic’ (16/17) en ‘A Brand New Day’ (17/18) is Jeans op succesvolle wijze een geheel nieuwe weg in geslagen. Met nieuwe, jonge talenten in de cast en verhipping in setting, muziek en choreografie; het zorgde voor enthousiaste reacties van publiek, theaters en pers.

Muziektheater // zo 24 februari // 14.30 // € 24,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Foto: Vanessa Wessels